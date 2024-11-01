Comisión de Investigación de la dana (JRMora)

Mazón tiró de un discurso prefabricado que llevaba por escrito y despachó su paso por la comisión con unos 20 minutos de monólogo victimista construido para no contestar a ninguna de las preguntas de los grupos parlamentarios. Tras repetir que no retrasó la alerta el día de la dana y culpar al Gobierno de todo y cualquier cosa, negó cualquier "responsabilidad operativa", encalomó nuevas mentiras en el relato. Una de ellas estaba basada en un bulo difundido por un profesional del invento y la intoxicación que Mazón recuperó y aprovechó.