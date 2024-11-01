La Comisión Europea reabre el caso de los avales públicos al Valencia, Hércules y Elche

La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea (CE) ha reabierto la investigación por posibles ayudas de Estado en relación con los avales prestados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), entidad dependiente de la Generalitat, a favor de Valencia CF, Hércules CF y Elche CF, La decisión inicial tomada por la Comisión Europea en 2016, anulada posteriormente por los tribunales, obligaba a los clubes a pagar al IVF las siguientes cantidades: Valencia CF, 20,38 millones de euros; Hércules CF, 6,14 millones; y Elche CF, 3,67.