La Comisión Europea propone aranceles por 227 millones a Israel para frenar el genocidio de Gaza

Todavía hay dudas de que un grupo de países, con Alemania e Italia a la cabeza, respalden las medidas que incluyen la suspensión de apoyo financiero por unos 20 millones y sanciones a dos ministros y cinco asociaciones de colonos extremistas israelíes
Traidores y Cobardes.
Me juego diez euros a qué ésto lo han hablando hasta con diplomáticos israelíes:
- "oye, la gente ya se nos está manifestando en las calles, no queremos hacer nada pero al final habrá que hacer alguna declaración o una sanción o algo, nuestra reputación está en juego, corremos el peligro de perder el voto de las masas"
- "méteme unos aranceles y comunícalo a ver si se te calman las aguas un poco, nada serio, unos milloncejos, que no se pare la economía tampoco "
- "buena idea, voy a mirarlo"
Todos contentos.
- Los aranceles se aplican sobre el 37% de las importaciones, por valor de 15.900 millones. Eso quiere decir que importamos, en total, productos por valor de unos 43.000 millones de Israel.
- 227 millones sobre 43.000 me sale que esto supone un arancel del 0,5% sobre el valor total de las importaciones que, además, pagaremos los europeos. Es un puto chiste sin gracia, un cacahuete para los que protestamos que sin duda no va a suponer absolutamente ninguna presión para Israel.
Lo lamentable es que para cientos de miles de palestinos ya es tarde.
Ruptura total de relaciones.
Retirada de embajadas consulados y toda misión diplomática.
Confiscación de bienes israelíes en Europa.
Prohibición de importar cualquier producto Israelí o de cualquier país que tenga relaciones con Israel.
Menos que eso es postureo.