La Comisión Europea propone aranceles por 227 millones a Israel para frenar el genocidio de Gaza

Todavía hay dudas de que un grupo de países, con Alemania e Italia a la cabeza, respalden las medidas que incluyen la suspensión de apoyo financiero por unos 20 millones y sanciones a dos ministros y cinco asociaciones de colonos extremistas israelíes

Veelicus #4 Veelicus
UE.
Traidores y Cobardes.
Metabarón #7 Metabarón
#4 Cómplices.
shake-it #1 shake-it
Es calderilla, pero supongo que vale más el gesto que su verdadera efectividad.
Supercinexin #9 Supercinexin *
#1 Su efectividad es nula y el gesto es básicamente hacer como que hacen algo cara a la galería para efectivamente no hacer absolutamente nada.

Me juego diez euros a qué ésto lo han hablando hasta con diplomáticos israelíes:
- "oye, la gente ya se nos está manifestando en las calles, no queremos hacer nada pero al final habrá que hacer alguna declaración o una sanción o algo, nuestra reputación está en juego, corremos el peligro de perder el voto de las masas"
- "méteme unos aranceles y comunícalo a ver si se te calman las aguas un poco, nada serio, unos milloncejos, que no se pare la economía tampoco "
- "buena idea, voy a mirarlo"
volandero #13 volandero
#9 Yo creo que es mejor aún: le ponemos unos aranceles a Israel, después se los pagamos nosotros a EE. UU. y que ellos lo envíen de vuelta a Israel.

Todos contentos.
Aokromes #10 Aokromes
#1 a los sionistas les duele.
Ovlak #5 Ovlak *
La medida es absolutamente ridícula. Que alguien me corrija en los cálculos si me equivoco, pero a mí me sale lo siguiente:
- Los aranceles se aplican sobre el 37% de las importaciones, por valor de 15.900 millones. Eso quiere decir que importamos, en total, productos por valor de unos 43.000 millones de Israel.
- 227 millones sobre 43.000 me sale que esto supone un arancel del 0,5% sobre el valor total de las importaciones que, además, pagaremos los europeos. Es un puto chiste sin gracia, un cacahuete para los que protestamos que sin duda no va a suponer absolutamente ninguna presión para Israel.
Sandman #2 Sandman *
Es lo que le cuesta 5 minutos de bombardeo... bueno, aunque las bombas las pagan los contribuyentes yankis
devilinside #3 devilinside
Bueno ahora el segundo tiempo: Trump propone aranceles de 100.000 millones de dólares a la UE por antisionismo
makinavaja #8 makinavaja *
O sea que pagando lo suficiente puedes matar a quien quieras... buena lección nos quiere dar la UE!!!!! :troll: :troll:
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
Totalmente insuficiente, pero la marea está cambiando.
Lo lamentable es que para cientos de miles de palestinos ya es tarde.
Uge1966 #11 Uge1966
¿A cuanto hemos dicho que sale el palestino asesinado?
Mauro_Nacho #12 Mauro_Nacho *
Aranceles de 227 millones es una cantidad muy pequeña, todo es pura imagen, a efectos reales nada, querer blanquear la imagen de la UE.
Destrozo #14 Destrozo
HDLGP.
Ruptura total de relaciones.
Retirada de embajadas consulados y toda misión diplomática.
Confiscación de bienes israelíes en Europa.
Prohibición de importar cualquier producto Israelí o de cualquier país que tenga relaciones con Israel.
Menos que eso es postureo.
