publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
29
meneos
29
clics
La Comisión Europea se posiciona contra la flotilla de Gaza: "Puede escalar el conflicto"
Bruselas señala que "no respaldan flotillas como esta, porque básicamente pueden agravar la situación. Además, ponen en peligro a sus participantes"
|
etiquetas
:
bruselas
,
comisión europea
24
5
0
K
323
actualidad
13 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
Atacar a personal de la ONU, no? Curioso
15
K
201
#2
Tkachenko
Menuda basura és la UE
9
K
109
#3
A.more
Europa no tiene sentido si es esto.
6
K
70
#10
Supercinexin
Exterminar a un pueblo entero y arrasar todas sus tierras para hacer Riviera Zanahorio: "un
conflicto
".
3
K
61
#4
jorgeesc
Escalar el conflicto?????
A) pero puede escalar más?
B) pero, si Israel los bombardea y asesina, alguien cree que la comisión europea va a hacer algo?
5
K
49
#6
Suleiman
#4
Supongo que se refiere a si se dedican a jugar a hundir lamglota con los barcos... A ver lo que pasa si se los cargan...
1
K
24
#9
johel
En tiempos de la segunda guerra mundial a estas cosas las llamaban "colaboracionismo nazi".
2
K
45
#5
nanustarra
Lo cierto es que el "conflicto" escalará, seguro, cuando los terrorista israelíes ataquean a la flotilla. Nadie en las altas instancias de Europa tiene ni puta vergüenza.
3
K
35
#7
Ka0
La Comision Europea son complices del genocidio, no puede caer más bajo:
"La mejor manera de entregar la ayuda humanitaria es a través de
nuestros socios
. Eso es lo que intentamos conseguir, entregar la ayuda humanitaria a mayor escala.
Mantenemos abiertos los canales con Israel
y hablamos con las autoridades israelíes”
2
K
34
#8
Leon_Bocanegra
Ojo que enseguida vendrá alguno de esos librepensadores conocidos por pensar diferente a hablarnos de la flotilla maravilla o la flotilla biodramina, tal y como las define Don Federico. Porque si algo caracteriza a los que piensan diferente es que todos piensan igual que sus referentes mediáticos.
1
K
27
#12
Ze7eN
Valiente estercolero son la Unión Europea y sus políticos.
0
K
18
#11
soberao
*
Les pone en evidencia porque es algo que tenían que hacer ellos, mandar una flota de barcos de guerra para asegurar las aguas territoriales de Palestina y abrir un corredor humanitario que no sea parte de la máquina de exterminio sionista.
Además saben que la cosa va a ir a más y la vergüenza será mayor. No podrán taparlo como si no hacer nada fuera la posición unitaria de Europa.
0
K
14
#13
Dene
Referendum para largarse de la UE, pero ya!
o mejor, para echar a la comisión actual, que no representa a los ciudadanos
0
K
13
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
