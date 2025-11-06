·
La Comisión Europea investiga un posible cartel entre la bolsa alemana y el Nasdaq
El Ejecutivo comunitario acusa a ambas entidades de haberse coordinado para no competir entre ellas, pudiendo haberse repartido la demanda o intercambiado información sensible
|
alemania
bolsa
#2
colipan
Se está cayendo el teatro que tienen montado
2
K
37
#3
berkut
#2
Lo jodido es que nosotros estamos dentro, y nos dicen que el malo es Putin
0
K
10
#1
berkut
A ver cuánto tiempo les dejan investigar (y hasta dónde).
Que salten cosas así, me parece un indicativo de lo mal que andan las cosas, tanto en Alemania como en USA.
1
K
20
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
