La Comisión Europea investiga un posible cartel entre la bolsa alemana y el Nasdaq

El Ejecutivo comunitario acusa a ambas entidades de haberse coordinado para no competir entre ellas, pudiendo haberse repartido la demanda o intercambiado información sensible

colipan #2 colipan
Se está cayendo el teatro que tienen montado
berkut #3 berkut
#2 Lo jodido es que nosotros estamos dentro, y nos dicen que el malo es Putin
berkut #1 berkut
A ver cuánto tiempo les dejan investigar (y hasta dónde).

Que salten cosas así, me parece un indicativo de lo mal que andan las cosas, tanto en Alemania como en USA.
