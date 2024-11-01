La Comisión Europea exige a España un plan para eliminar la tarifa regulada de la luz

La Comisión Europea reclama a los Estados miembros que todavía mantienen tarifas eléctricas reguladas, entre ellos España, que elaboren hojas de ruta claras y con plazos definidos para avanzar hacia precios minoristas basados en el mercado.

El documento señala que el 29% de los hogares españoles continúa acogido a tarifas reguladas, frente al 57% en Francia, el 63% en Polonia, el 27,3% en Lituania y el 18% en Portugal.

Bruselas recuerda que el artículo 5 de la Directiva eléctrica europea establece como principio general que los comercializador