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La Comisión Europea exige a España un plan para eliminar la tarifa regulada de la luz

La Comisión Europea reclama a los Estados miembros que todavía mantienen tarifas eléctricas reguladas, entre ellos España, que elaboren hojas de ruta claras y con plazos definidos para avanzar hacia precios minoristas basados en el mercado.
El documento señala que el 29% de los hogares españoles continúa acogido a tarifas reguladas, frente al 57% en Francia, el 63% en Polonia, el 27,3% en Lituania y el 18% en Portugal.
Bruselas recuerda que el artículo 5 de la Directiva eléctrica europea establece como principio general que los comercializador

| etiquetas: comisión europea , españa , eliminación , tarifa regulada , electricidad
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11 comentarios
9 2 2 K 27 Economía
Comentarios destacados:    
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Para quién trabaja la UE??? Para los europeos, no.
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#4 concentrado
#1 Para los lobbies. Si son europeos mejor, si no lo son se ponen un billete en los ojos y p'alante.
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#10 noopino
#1 a los políticos de la comisión europea que piden tales medidas, les haría una auditoría. Para certificar que estén limpios de intereses externos a la población de la unión.
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Rayder #6 Rayder
#5 Ya ya han estado tocando el código parece, no he votado negativo.
1 K 34
cocolisto #7 cocolisto
#6 Lo sé, no sé qué pasa hoy que esto va fatal.
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cocolisto #5 cocolisto *
#2 Cuando la he puesto, el apartado de NOVEDADES no funcionaba así que ni siquiera he podido ver mi envío hasta ahora.
No va por ti, pero ay despreciables que se dedican a votar negativos viendo como esta funcionando meneame.net hoy.
1 K 32
berkut #9 berkut
Me parece acojonante lo vendidos que estan los políticos.

A pesar de todas las meadas qe le han hecho, las tarifas reguladas son las que le han salido mejor al consumidor final en la mayoría de los años, y han supuesto un factor de presión al oligopolio energético para moderar sus precios.

Espero que esta noticia se haga viral y que la gente reaccione de una vez.
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berkut #11 berkut
Me parece la noticia que más descarnadamente evidencia que la Comisión Europea NO GOBIERNA A FAVOR DE LA CIUDANIA.
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#3 bibubibu *
HDP con todas las letras para los mierdas de Bruselas.
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sleep_timer #8 sleep_timer
#3 Hijos de Puta quieres decir, no?
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menéame