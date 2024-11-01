La Comisión Europea exige a España un plan para eliminar la tarifa regulada de la luz

La Comisión Europea reclama a los Estados miembros que todavía mantienen tarifas eléctricas reguladas, entre ellos España, que elaboren hojas de ruta claras y con plazos definidos para avanzar hacia precios minoristas basados en el mercado.
El documento señala que el 29% de los hogares españoles continúa acogido a tarifas reguladas, frente al 57% en Francia, el 63% en Polonia, el 27,3% en Lituania y el 18% en Portugal.
Bruselas recuerda que el artículo 5 de la Directiva eléctrica europea establece como principio general que los comercializador
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No va por ti, pero ay despreciables que se dedican a votar negativos viendo como esta funcionando meneame.net hoy.
A pesar de todas las meadas qe le han hecho, las tarifas reguladas son las que le han salido mejor al consumidor final en la mayoría de los años, y han supuesto un factor de presión al oligopolio energético para moderar sus precios.
Espero que esta noticia se haga viral y que la gente reaccione de una vez.