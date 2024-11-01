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#1
Gry
Aquí "competencia eficiente" quiere decir maximizar los ingresos de las eléctricas.
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K
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#2
SMaSeR
"en última instancia, perjudicar la competencia dentro del sector a largo plazo".
Vamos, menos dinerito en manos privadas. Es un sector que no tendría que existir como tal, es un sector estratégico de vital importancia, no tendría que haber competencias, tendría que haber un estado proporcionando lo que se necesite y montando planes de expansión y modernización, punto. No tendríamos porque estar pagando estos suéldalos de los directivos y que las eléctricas con las ganancias de esquilmarnos aquí se abran filiales por medio mundo para seguir hinchando mas sus bolsillos privados mientras nos sablean y se quejan de la tarifa regulada.
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#3
bcn89
Mucha literatura para defender los intereses de las compañías energéticas. Más le valdría a la Comisión Europea velar por los ciudadanos en vez de los lobbys que les rodean
Menos mal de la PVPC en España que al menos en parte nos permite escaparnos de las voraces eléctricas
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Vamos, menos dinerito en manos privadas. Es un sector que no tendría que existir como tal, es un sector estratégico de vital importancia, no tendría que haber competencias, tendría que haber un estado proporcionando lo que se necesite y montando planes de expansión y modernización, punto. No tendríamos porque estar pagando estos suéldalos de los directivos y que las eléctricas con las ganancias de esquilmarnos aquí se abran filiales por medio mundo para seguir hinchando mas sus bolsillos privados mientras nos sablean y se quejan de la tarifa regulada.
Menos mal de la PVPC en España que al menos en parte nos permite escaparnos de las voraces eléctricas