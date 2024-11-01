La Comisión Económica Euroasiática reduce a cero los aranceles a la importación de gasolina y diésel (RU)

El Consejo de la Comisión Económica Euroasiática (CEE) ha reducido a cero temporalmente los derechos de importación de gasolina, gasóleo, combustible marino y queroseno de aviación. Los derechos se fijaron para garantizar un equilibrio en el mercado nacional del combustible de motor debido a la disminución local de la producción en las condiciones de un aumento estacional de la demanda. La CEE incluye: Armenia, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Bielorrusia y Rusia.