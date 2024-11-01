edición general
La Comisión Económica Euroasiática reduce a cero los aranceles a la importación de gasolina y diésel (RU)

El Consejo de la Comisión Económica Euroasiática (CEE) ha reducido a cero temporalmente los derechos de importación de gasolina, gasóleo, combustible marino y queroseno de aviación. Los derechos se fijaron para garantizar un equilibrio en el mercado nacional del combustible de motor debido a la disminución local de la producción en las condiciones de un aumento estacional de la demanda. La CEE incluye: Armenia, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Bielorrusia y Rusia.

2 comentarios
jm22381
:roll: Si Rusia empieza a importar combustible no sólo perderá ingresos por no venderlos, más sus impuestos, sino que tendrá que pagar esas importaciones. Traducción: Los daños de los ataques ucranianos a las refinerías rusas son peores de lo que se pensaba.
Edit. Ah y los chinos e indios van a seguir comprando petroleo ruso a precio rebajado para luego venderles el refinado a precio de oro. Otra jugada maestra de Putin :shit:
azathothruna
Mientras, el zanahorio y su PUTA la Ursula...
