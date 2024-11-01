La Comisión de Bolsa y Valores llega a acuerdo con Elon Musk por divulgación tardía de acciones en X

Varios documentos judiciales revelaron este lunes que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha finalizado un acuerdo con Elon Musk por la divulgación tardía de su participación accionaria en la red social X, en el que pagará una multa civil de 1,5 millones para resolver el caso. El acuerdo pone fin a una prolongada disputa legal entre Musk y la agencia, que comenzó cuando esta empezó a examinar sus compras de acciones en 2022, y los reguladores alegaron que el magnate no informó oportunamente cuando su participación superó