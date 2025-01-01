edición general
El comienzo del fin: así perdió España el control de América tras la invasión de Napoleón en 1808

La guerra de la Independencia española (1808–1814) marcó un punto de no retorno en el dominio sobre América.

MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Y además Hispanoamérica se empezó a autopercibir como Latinoamérica, por la influencia napoleónica.
Bueno, esto fue un poco después, con Napoleón III.
Tontolculo #4 Tontolculo
Antes, en España, nunca se ponía el sol. Ahora, sin embargo, siempre es de noche :troll:
Canha #2 Canha
Y que bien le vino. Las colonias solo servían para dar gasto.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
pues no se yo, menuda bala esquivamos, aunque tuvieramos despues problemas...miradnos ahora, no estamos tan mal :popcorn:
