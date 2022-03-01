edición general
Comienza la tercera fase del ‘Defender Europe 25’, la acción más relevante de EE.UU. en suelo europeo

Desde el pasado 11 de mayo, más de 25.000 militares de hasta 29 países aliados y socios, liderados por Estados Unidos (EE.UU.), y en el que participa ampliamente España, se ubican en el ejercicio ‘Defender Europe 25’, la oportunidad anual de adiestramiento más grande del ejército estadounidense en territorio europeo. Su organización es responsabilidad del Mando de EE. UU. en Europa. Es la sexta edición de la serie Defender. Pretende poner a prueba la rapidez y la eficacia del despliegue de las tropas estadounidenses en Europa para defender

#3 Juantxi
No sé pero no parece bueno hacer esas maniobras siefo controlada por un Imperio que no nos considera precisamente amigos. La culpa es de los europeos, nuestra, mantenemos una UE corrupta y servil. Carecemos de soberanía y ya no sabems haber nada sin obedecer al amo.
makinavaja #5 makinavaja
Los siervos ejerciendo de juguetes para el amo...
nemeame #6 nemeame
Para "defender" los intereses de EEUU se entiende
Find #17 Find *
Find #14 Find *
Find #7 Find
#0 Microblogging en las etiquetas y antigua a rabiar. Todo el mundo está ya en su casa
#10 Horkid *
#7 En la situación actual estas noticias cobran nuevos significados: EEUU pretende invadir todos los paises que puede: Groenlandia, Rusia, es Blackrock el que se ha adueñado de los recursos de Ucrania no Rusia.....
tul #18 tul
#16 y quien va a pedir tal cosa? la banda de traidores que tenemos por lideres politicos o la banda de traidores que tenemos por militares?
ur_quan_master #19 ur_quan_master
#18 exacto. Por eso estamos así.
#9 Horkid
Esta información ahora que Trump ha desenmascarado la verdad: pretenden invadir hasta Groenalandia que es parte de Europa cobra otro significado; y conviene rescatar este meneo que quedo en el limbo: www.meneame.net/story/impactante-documento-rand-corporation-como-ee-uu
#11 Horkid
Tenemos que abrir los ojos, y ver a EEUU como lo que es: nuestro invasor, que pretende atacar Rusia desde Europa, pagando nosotros su guerra.
#2 Horkid *
¿Para qué creen que se están desplegando el ejercito americano en Europa? ¿A quien quieren atacar? Tal como consta en el plan de la Rand Corporation : a Rusia, la guerra de Ucrania es un paso del plan para atacar Rusia.
Creíamos que EEUU era un aliado, en realidad nos ha invadido sin que nos enteremos, muchos europeos se han tragado el mantra de la propaganda de Guerra "Rusia quiere invadir Europa", cuando en realidad los que tienen planeado invadir Rusia es EEUU boltxe.eus/2022/03/todo-estaba-escrito-en-el-plan-de-la-rand-corporati
tul #13 tul
#2 europa lleva invadida por el gringo desde el fin de la segunda guerra mundial, y no era algo secreto, para nada, pero el poder economico lo quiere asi y donde manda capitan no manda hijodeputa.
fofito #4 fofito
"El ejercicio ‘Defender Europe 25’ (DE25) se extiende hasta finales de junio, y pretende poner a prueba la rapidez y la eficacia del despliegue de las tropas estadounidenses en Europa para defender el flanco oriental junto a los aliados y socios de la OTAN"

Pues los "aliados y socios" se podian ahorrar el esfuerzo y los dineros, porque es evidente que con el Emperador actual, EEUU no desplegaria sus tropas para defender nada que no sea expoliar.
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#4 "pretende poner a prueba la rapidez y la eficacia del despliegue de las tropas estadounidenses en Europa para defender el flanco oriental lo que surja."
tul #15 tul
#4 es curioso que practiquen como "defender" europa cuando trumpo ha dicho mil veces ya que no piensa mover un dedo para nuestra defensa, igual resulta que estan entrenando otra cosita?
ur_quan_master #16 ur_quan_master *
#15 Lo que sea. Pero precisamente ahora era un buen momento para que los países de la UE que forman parte de la OTAN convocasen una cumbre de urgencia para que cesen las agresiones de EEUU a Dinamarca o tomar medidas inmediatas como la anulación de estas maniobras
asbostrusbo #1 asbostrusbo
Son capaces de usar el ejercicio para empezar una invasión
tul #12 tul
#1 no te extrañe que desaparezca dinamarca y su territorio termine repartido por los diferentes socios de la otan.
