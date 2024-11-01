Comienza el juicio contra el sospechoso del atentado mortal en el mercado de Magdeburgo (ENG)

Un hombre ha sido juzgado en Alemania acusado de perpetrar un ataque contra un mercado navideño en la ciudad oriental de Magdeburgo el pasado diciembre, en el que murieron seis personas y más de 300 resultaron heridas. El sospechoso es un médico de Arabia Saudita identificado como Taleb A. Se le acusa de conducir un BMW alquilado a velocidades de hasta 48 km/h (29 mph) por el mercado del centro de Magdeburgo el 20 de diciembre de 2024. Si es declarado culpable, se enfrenta a cadena perpetua por asesinato. El sospechoso "no estaba bajo los efect