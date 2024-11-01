edición general
Comienza el juicio contra el sospechoso del atentado mortal en el mercado de Magdeburgo (ENG)

Un hombre ha sido juzgado en Alemania acusado de perpetrar un ataque contra un mercado navideño en la ciudad oriental de Magdeburgo el pasado diciembre, en el que murieron seis personas y más de 300 resultaron heridas. El sospechoso es un médico de Arabia Saudita identificado como Taleb A. Se le acusa de conducir un BMW alquilado a velocidades de hasta 48 km/h (29 mph) por el mercado del centro de Magdeburgo el 20 de diciembre de 2024. Si es declarado culpable, se enfrenta a cadena perpetua por asesinato. El sospechoso "no estaba bajo los efect

Torrezzno #3 Torrezzno
Que joven esta Sadam Husein
#1 Dexton
La nueva normalidad.

Imagen generada por IA  media
SegarroAmego #4 SegarroAmego *
#1 pues no estás muy lejos de la realidad en muchas ciudades de Europa
#5 cajadecartonmojada *
«A refugee from Saudi Arabia, Taleb A. was described as critical of Islam and he also voiced support on social media for the far-right Alternative for Germany (AfD) party, hailing the party for fighting the same enemy as him "to protect Germany".»

Si, para proteger Alemania de los musulmanes atropello a gente en un mercadillo navideño, todo muy lógico, so cabrón :palm:
The_real_deal #2 The_real_deal
de arabia saudita???? los BFF de usa?? IMPOSIBLE!!!
