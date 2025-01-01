El cómico Berto Pérez también fue informado del fraude tras realizar un anuncio para UtopiaViajes pero decidió no alertar a sus seguidores

No solo Vito Quiles. FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Criminalidad Informática que el cómico Berto Pérez también fue informado del fraude tras realizar un anuncio para UtopiaViajes pero, al igual que el candidato de la formación de Alvise Pérez, decidió no alertar a sus seguidores. Un silencio que facilitó que más usuarios que habían visto los anuncios de estos y otros influencers continuasen cayendo en la trampa.