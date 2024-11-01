edición general
3 meneos
47 clics

Cometa C/2025 A6 (Lemmon)  

Justo cuando pensabas que habías terminado con el cometa Lemmon, ¡llega otra buena noche para obtener imágenes! Esta puede ser la última oportunidad para recopilar buenos datos sobre el cometa, ya que la luna está regresando. Esta es una colaboración con Chuck's Astrophotography, en la que Chuck captura los datos con su RASA 8" y ASI533MC Pro, y luego yo los proceso con Pixinsight. — Más en #1

| etiquetas: fotografía , astrofotografía , chuck , peter butler , cometa , lemon , ophiuchus
2 1 0 K 24 astronomia
3 comentarios
2 1 0 K 24 astronomia
Rorschach_ #1 Rorschach_ *
El cometa más brillante de 2025 es visible esta noche — ¡no te pierdas el cometa Lemmon!
starwalk.space/es/news/c2025-a6-lemmon-next-comet-visible-from-earth-2

El cometa C/2025 A6 (Lemmon)
theskylive.com/c2025a6-info?lang=es

Rel.: www.meneame.net/story/como-ver-cometa-lemmon-ya-distinguible-simple-vi
1 K 15
#2 diablos_maiq
Mientras tanto, la foto astronómica del dia de NASA apod.nasa.gov/apod/astropix.html ...  media
0 K 10
HAL9K #3 HAL9K
Por el titular pensaba que Elon Musk había tenido otro hijo.
0 K 11

menéame