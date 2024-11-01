Los comerciantes de Granada capital aseguran que la Zona de Bajas Emisiones ha "vaciado" sus tiendas en dos meses

Los representantes del Centro Comercial Abierto de Granada han vuelto a criticar la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en Granada capital con el actual modelo de prohibición de acceso al término municipal a vehículos considerados contaminantes que no estén inscritos en la ciudad. Los datos del Observatorio de la institución, realizado en el conjunto de la capital, revela que la medida está provocando una pérdida sostenida de actividad económica, con una caída generalizada de las ventas y un clima de rechazo social creciente.
| etiquetas: comerciantes , granada , zbe , vaciado , tiendas , ventas bajas
Lo que tiene que hacer es derogar la ley mordaza, que lo está incumpliendo desde hace varios años.
Está claro que nunca llueve a gusto de todos, seguro que si preguntas a vecinos probablemente la opinión sea muy distinta, menos contaminación y ruido.
Granada es minúscula, puedes aparcar a 10 minutos del centro sin problema…
La prohibición del acceso a coches tiene que ir acompañada de zonas peatonales libres de coches que es lo que de verdad agradece el vecindario e impulsa el comercio local.
Lo de prohibir el acceso a determinadas zonas a unos coches sí y a otros no es para hacérselo mirar, ya que no beneficia a nadie, ni siquiera al medio ambiente.