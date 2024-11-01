edición general
11 meneos
24 clics
Los comerciantes de Granada capital aseguran que la Zona de Bajas Emisiones ha "vaciado" sus tiendas en dos meses

Los comerciantes de Granada capital aseguran que la Zona de Bajas Emisiones ha "vaciado" sus tiendas en dos meses

Los representantes del Centro Comercial Abierto de Granada han vuelto a criticar la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en Granada capital con el actual modelo de prohibición de acceso al término municipal a vehículos considerados contaminantes que no estén inscritos en la ciudad. Los datos del Observatorio de la institución, realizado en el conjunto de la capital, revela que la medida está provocando una pérdida sostenida de actividad económica, con una caída generalizada de las ventas y un clima de rechazo social creciente.

| etiquetas: comerciantes , granada , zbe , vaciado , tiendas , ventas bajas
10 1 0 K 99 actualidad
15 comentarios
10 1 0 K 99 actualidad
Comentarios destacados:    
Sandman #2 Sandman
Supongo que no será el caso, pero aún recuerdo cuando la asociación de comerciantes de Madrid se quejaba del "Madrid Central" de Carmena, y luego resultó que dicha asociación estaba compuesta por una única persona a sueldo del PP.
8 K 90
#5 silzul
#2 El ayuntamiento es del PP, pero seguro que usan la ZBE que ellos han definido para acusar de algo al Perro Sanxe
1 K 15
Lamantua #13 Lamantua *
#5 Lo del perro sanxe ya suena a ridículo.
Lo que tiene que hacer es derogar la ley mordaza, que lo está incumpliendo desde hace varios años.
0 K 9
#14 silzul
#13 Estamos de acuerdo, el Perro Sanxe tiene que hacer tantas cosas que no ha prometido y no ha hecho...
0 K 7
themarquesito #10 themarquesito
#2 Mucho antes de eso había pasado algo parecido en Alcalá de Henares
1 K 23
alfema #3 alfema
Haberlo previsto, se podría y pueden implantar aparcamientos fuera de la ZBE, con lanzaderas públicas o privadas hacia el centro comercial.

Está claro que nunca llueve a gusto de todos, seguro que si preguntas a vecinos probablemente la opinión sea muy distinta, menos contaminación y ruido.
1 K 24
YSiguesLeyendo #15 YSiguesLeyendo
MEN-TI-RA: si eres un comercio del centro, tu zona ya estaba restringida para no-residentes... así que no cuela, porque la zona de bajas emisiones no ha cambiado las restricciones en tu zona, ya que por norma el centro de las ciudades es sólo para transporte público y residentes, además de las calles peatonalizadas... idos a tomar por culo!
1 K 22
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pero el resto respirará mejor, menos lloros
1 K 21
fjcm_xx #6 fjcm_xx
Pues yo no sé qué dicen esta gente, yo veo los mismos coches de siempre, los mismos atascos y el mismo follón que había antes sin ZBE.
1 K 17
DaniTC #12 DaniTC
#6 es que los clientes tenían coches sin etiqueta parece ser . :shit:
0 K 11
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Que pasa que la gente se mete con el coche directo a la tienda?

Granada es minúscula, puedes aparcar a 10 minutos del centro sin problema…
1 K 16
aupaatu #8 aupaatu
Pasa en todos las centro de ciudades donde los comerciantes no se dieron cuenta de la necesidad de un gran parking para clientes.
0 K 9
nopolar #11 nopolar *
Pero si es imposible aparcar en la calle y todos los coches que aparcan en los parkings de pago (con registro de matrícula por camara) están exentos de limitaciones para entrar en la zbe.
0 K 8
#7 Tecar
No tiene sentido prohibir unos coches sí y otros no.
La prohibición del acceso a coches tiene que ir acompañada de zonas peatonales libres de coches que es lo que de verdad agradece el vecindario e impulsa el comercio local.
Lo de prohibir el acceso a determinadas zonas a unos coches sí y a otros no es para hacérselo mirar, ya que no beneficia a nadie, ni siquiera al medio ambiente.
0 K 7
alfema #9 alfema
#7 Estoy de acuerdo en lo de restringir el acceso a todos los coches, peatonalizando zonas, pero sí tiene sentido prohibir la circulación por el centro a vehículos más contaminantes con el fin de mejorar la calidad del aire de la zona.
1 K 21

menéame