edición general
6 meneos
5 clics
Comer picante regularmente podría reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular

Comer picante regularmente podría reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular

El consumo habitual de alimentos picantes podría estar relacionado con una menor incidencia de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Así lo defiende un estudio publicado recientemente en la revista Chinese Journal of Epidemiology que analizó durante 21 años los datos de 50.000 habitantes del municipio de Pengzhou, en Sichuan, cuya gastronomía es conocida por ser rica en chiles. El equipo de investigación, formado por expertos del Colegio Médico de Chengdu, capital provincial, y varios centros de prevención de enfermedades de la región

| etiquetas: comer , picante , enfermedad cardiovascular , reducción
6 0 1 K 50 ocio
4 comentarios
6 0 1 K 50 ocio
#2 cocococo
Yo consumo mucho picante. Antes le echaba Tabasco a todo, pero después de lo de Trump ya no compro productos usanos. Ahora, en lugar de Tabasco, uso Picante canario:

Producto usano:
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Tabasco_bottle_2013.jpeg

Producto africano:
argodeyfortaleza.com/wp-content/uploads/2020/10/Picante-Canario-jpg.we
2 K 42
#4 meneandotela
#2 soy Canario y es la primera vez que lo veo.
0 K 6
#1 Ingjen *
Harto de los podría
Cantar podría curar el cáncer
Saltar podría curar autismo
Toser podría aumentar el pene
0 K 7
kreepie #3 kreepie
#1 Sentir hartazgo podría poner en riesgo la presión arterial. Masturbarse podría reducir el riesgo de problemas de presión arterial. Leer noticias que son humo podrían producir hartazgo. Podríame.
0 K 9

menéame