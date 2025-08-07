Comer picante regularmente podría reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular

El consumo habitual de alimentos picantes podría estar relacionado con una menor incidencia de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Así lo defiende un estudio publicado recientemente en la revista Chinese Journal of Epidemiology que analizó durante 21 años los datos de 50.000 habitantes del municipio de Pengzhou, en Sichuan, cuya gastronomía es conocida por ser rica en chiles. El equipo de investigación, formado por expertos del Colegio Médico de Chengdu, capital provincial, y varios centros de prevención de enfermedades de la región