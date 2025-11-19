El Combate de los Treinta

El 27 de marzo de 1351, durante la Guerra de Sucesión Bretona, se produjo un acontecimiento destacado: el combate singular entre treinta caballeros que defendían la causa del aspirante al ducado, Juan de Monfort, apoyado también por Inglaterra, y treinta caballeros del bando del conde Carlos de Blois, respaldado por el rey Francia y sus nobles. Librado como un torneo al más puro estilo caballeresco, se hizo famoso en las crónicas medievales por el valor y la gallardía demostrada por los participantes.