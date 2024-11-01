Colores en CSS: por qué hemos cambiado RGB y HSL por OKLCH [ENG]  

La nueva especificación CSS Color 4 ha agregado la nueva notación de OKLCH para declarar colores. En OKLCH existen varios parámetros: "l c h" o "l c h / a", donde cada uno es: L es la luminosidad percibida (0-1). "Percibido" significa que tiene una luminosidad constante para nuestros ojos, a diferencia de L en HSL. C es el croma, desde el color gris hasta el color más saturado. H es el ángulo de tono (0-360). A es opacidad (0-1 o 0-100%).
| etiquetas: color , css , teoría del color , espacio de color , oklch , rgb , hsl , p3
• L es la luminosidad percibida. Va de 0 (negro) a 1 (blanco). También admite porcentajes (de 0 % a 100 %), pero el % no funciona en calc() ni en colores relativos.
• C es la cromaticidad, la saturación del color. Va de 0 (gris) a infinito. En la práctica, hay un límite, pero depende de la gama de colores de la pantalla (los colores P3 tendrán valores mayores que los sRGB) y cada tono
… » ver todo el comentario
Ha dejado todo en blanco y negro
¡Qué pereza!