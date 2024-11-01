Colores en CSS: por qué hemos cambiado RGB y HSL por OKLCH [ENG]  

La nueva especificación CSS Color 4 ha agregado la nueva notación de OKLCH para declarar colores. En OKLCH existen varios parámetros: "l c h" o "l c h / a", donde cada uno es: L es la luminosidad percibida (0-1). "Percibido" significa que tiene una luminosidad constante para nuestros ojos, a diferencia de L en HSL. C es el croma, desde el color gris hasta el color más saturado. H es el ángulo de tono (0-360). A es opacidad (0-1 o 0-100%).