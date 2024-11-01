edición general
Colores en CSS: por qué hemos cambiado RGB y HSL por OKLCH [ENG]

Colores en CSS: por qué hemos cambiado RGB y HSL por OKLCH [ENG]  

La nueva especificación CSS Color 4 ha agregado la nueva notación de OKLCH para declarar colores. En OKLCH existen varios parámetros: "l c h" o "l c h / a", donde cada uno es: L es la luminosidad percibida (0-1). "Percibido" significa que tiene una luminosidad constante para nuestros ojos, a diferencia de L en HSL. C es el croma, desde el color gris hasta el color más saturado. H es el ángulo de tono (0-360). A es opacidad (0-1 o 0-100%).

frg #1 frg
Acabo de aprender a poner hsl en los colores de CSS, ¡y me lo cambian!
mr_b #2 mr_b *
#1 Del propio artículo, traducido (por DeepL), una muy buena explicación de cómo funciona:

L es la luminosidad percibida. Va de 0 (negro) a 1 (blanco). También admite porcentajes (de 0 % a 100 %), pero el % no funciona en calc() ni en colores relativos.
C es la cromaticidad, la saturación del color. Va de 0 (gris) a infinito. En la práctica, hay un límite, pero depende de la gama de colores de la pantalla (los colores P3 tendrán valores mayores que los sRGB) y cada tono

frg #4 frg
#2 Se leer. Me jode tener que cambiar todo el CSS que acabo de generar.
frg #8 frg *
#6 Primera prueba rápida. FAIL

Ha dejado todo en blanco y negro xD
Ka0 #3 Ka0 *
#1 Es peor, OKLCH es la evolución de LCH (cie LAB), no de HSL. Y seguro que habran mas cambios, es como cuando tienes un documento que quieres arreglar pero no lo quieres tirar y le añades un Ok al final del nombre, pero como sigues haciendo cagadas, después haces otro con la coletilla, final y luego otro con este Si y otro con definitivo….
frg #5 frg
#3 Me da hasta pereza mirar más sobre el tema. Creo voy a dejar todo en hsl y rgb sin migrar.

¡Qué pereza!  media
Ne0 #7 Ne0
Perooooo, en que nos afecta esto a los hombre si solo distinguimos 16 colores? :shit:
