Colonos israelíes atacan a palestinos en Cisjordania tras anuncio de Smotrich sobre nuevos asentamientos

Menos de 24 horas después del anuncio de un plan para la construcción de más de 3.400 nuevos asentamiento ilegales israelíes en Jerusalén Este, realizando por el ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, se registraron varios ataques de colonos judíos en Cisjordania contra poblaciones palestinas. Los ataques se produjeron en Susya, al sur de Hebrón, y en la aldea de Atara. Smotrich señaló un día antes que el proyecto de asentamientos busca "enterrar la idea de un Estado palestino".