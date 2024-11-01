edición general
Collboni ganaría las elecciones en Barcelona y Aliança superaría a Junts, según el barómetro municipal

La encuesta muestra también que ERC podría llegar a ser segunda fuerza por primera vez en la historia, mientras que los Comuns caerían al tercer puesto perdiendo un 42% de los votos respecto a los resultados de 2023. Si hoy se celebraran unas elecciones en Barcelona, las ganaría el actual alcalde Jaume Collboni, pero nada le garantizaría revalidar la alcaldía. Así se desgrana de la intención de voto que recoge el Barómetro municipal y que muestra que la reelección del PSC se complicaría.

DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
El elefante en la habitación que no querían ver...
2
Connect #2 Connect
Aliança supera a Junts y sin despeinarse. Por es ahora que está empezando a hacer campaña en Barcelona.

Y tampoco le van mal las encuestas si quisiera presentarse a las Generales, cosa que dice que no va a hacer. Veremos como las encuestas le den un buen puñado de diputados.

La extrema derecha ha llegado para quedarse. Al menos durante un tiempo. Será bueno que la gente vea qué es tener la ulttaderecha gobernando. Muchos creen que 'mola' ..
1
#9 josiahallen
#2 Tengo unas ganas locas de que AC se coma a Junts y a ERC. Es exactamente lo que esos inútiles se merecen.
0
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
(Por cierto si no fuera por su apoyo a Israel yo les votaria por su defensa del idioma, que está a punto de desaparecer por los de fuera)
1
XavierGEltroll #7 XavierGEltroll
#5 por culpa nuestra por cambiar de idioma cuando hablamos con los de dieta
1
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#7 jo a Catalunya només parlo castellà amb dues persones en concret. Amb la resta català i si no m'entenen apa
0
JuanCarVen #11 JuanCarVen
#5 La islamofobia hace tener extraños compañeros, bueno más que islamofobia sería antiislamismo. Se trata de odio no de miedo
0
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#11 yo entiendo la islamofóbia a nivel de que van a imponer su sistema absurdo aquí y como antifascista estoy en contra del fascismo de islam. Otra cosa es querer que los aniquilen en sus países.
0
PijoProgre #13 PijoProgre
#11 #12
La multiculturalidad es buena y enriquecedora, especialmente el Islam, todo un ejemplo de respeto a la mujer, a la diversidad de género LGTBIQ+, respeto a los animales y sobretodo a la Ley.
Respetemos las costumbres y viva la multiculturalidad!!
0
DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
#13 es el pack si... en dos generaciones ya veremos qué hay... ¿cómo hemos llegado a esto amigou?


Tb es cierto que el individualismo y egoismo no ayudan. Yo quiero vivir como rico siendo obrero y por eso no tengo hijos....
0
Celebrus #1 Celebrus *
Y yo hablando con un meneante en otro envio que el Aliança se comería un colín en BCN y va y supera Junts en intenció directa de voto. Me tenéis descolocados pixapins. ¿Qué está pasando en Ca'n Fanga?
0
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
baia baia :popcorn:
0
bigmat #3 bigmat *
Personalmente y no muy informado de la situación actual en Cataluña veo la encuesta como posiblemente muy cercana a la realidad de los resultados.

Veremos si mi intuición es buena si se celebran elecciones pronto. Y esto creo que dependera de las próximas de Aragón y Andalucía.
0
#8 josiahallen
#3 En Cataluña hacemos muy poco caso de las elecciones generales, pero ninguno de lo que suceda en las otras autonomías. En realidad ni nos enteramos.
0

