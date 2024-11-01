Collboni ganaría las elecciones en Barcelona y Aliança superaría a Junts, según el barómetro municipal

La encuesta muestra también que ERC podría llegar a ser segunda fuerza por primera vez en la historia, mientras que los Comuns caerían al tercer puesto perdiendo un 42% de los votos respecto a los resultados de 2023. Si hoy se celebraran unas elecciones en Barcelona, las ganaría el actual alcalde Jaume Collboni, pero nada le garantizaría revalidar la alcaldía. Así se desgrana de la intención de voto que recoge el Barómetro municipal y que muestra que la reelección del PSC se complicaría.