Collboni ganaría las elecciones en Barcelona y Aliança superaría a Junts, según el barómetro municipal

La encuesta muestra también que ERC podría llegar a ser segunda fuerza por primera vez en la historia, mientras que los Comuns caerían al tercer puesto perdiendo un 42% de los votos respecto a los resultados de 2023. Si hoy se celebraran unas elecciones en Barcelona, las ganaría el actual alcalde Jaume Collboni, pero nada le garantizaría revalidar la alcaldía. Así se desgrana de la intención de voto que recoge el Barómetro municipal y que muestra que la reelección del PSC se complicaría.
Y tampoco le van mal las encuestas si quisiera presentarse a las Generales, cosa que dice que no va a hacer. Veremos como las encuestas le den un buen puñado de diputados.
La extrema derecha ha llegado para quedarse. Al menos durante un tiempo. Será bueno que la gente vea qué es tener la ulttaderecha gobernando. Muchos creen que 'mola' ..
La multiculturalidad es buena y enriquecedora, especialmente el Islam, todo un ejemplo de respeto a la mujer, a la diversidad de género LGTBIQ+, respeto a los animales y sobretodo a la Ley.
Respetemos las costumbres y viva la multiculturalidad!!
Tb es cierto que el individualismo y egoismo no ayudan. Yo quiero vivir como rico siendo obrero y por eso no tengo hijos....
Veremos si mi intuición es buena si se celebran elecciones pronto. Y esto creo que dependera de las próximas de Aragón y Andalucía.