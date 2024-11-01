edición general
4 meneos
49 clics
Collado Jermoso recibe la mayor nevada de septiembre en 28 años

Collado Jermoso recibe la mayor nevada de septiembre en 28 años

Hasta 20 centímetros se acumularon este lunes, primer día del otoño 2025, en esta zona de la vertiente leonesa de Picos de Europa

| etiquetas: collado jermoso , asturias , león , nevada , septiembre , clima
4 0 0 K 45 actualidad
3 comentarios
4 0 0 K 45 actualidad
skaworld #1 skaworld
Siempre ha nevado fuerte en septiembre, ya lo dice el refranero propular:

"Cuando en septiembre veas nevar, reservado en el Ventorro has de pillar"
3 K 51
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
#1 Pero también está:

"Si sin nieve vas al ventorro, no merece la pena comer potorro"
1 K 24
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
El cambio climático.
0 K 7

menéame