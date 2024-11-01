·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15499
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
6536
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
7459
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
4657
clics
Las palabras de Pablo Motos sobre el despido de Jimmy Kimmel desatan el cachondeo: "Quiere ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro"
6401
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
más votadas
765
Una huelga general en Italia en solidaridad con Gaza bloquea puertos, transportes y colegios
743
La jueza abre juicio oral contra el novio de Ayuso por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal
611
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz deja en libertad a otro narco por error
560
Dua Lipa despide a su mánager por su postura pro-Israel
817
El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
49
clics
Collado Jermoso recibe la mayor nevada de septiembre en 28 años
Hasta 20 centímetros se acumularon este lunes, primer día del otoño 2025, en esta zona de la vertiente leonesa de Picos de Europa
|
etiquetas
:
collado jermoso
,
asturias
,
león
,
nevada
,
septiembre
,
clima
4
0
0
K
45
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
45
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
skaworld
Siempre ha nevado fuerte en septiembre, ya lo dice el refranero propular:
"Cuando en septiembre veas nevar, reservado en el Ventorro has de pillar"
3
K
51
#2
mente_en_desarrollo
#1
Pero también está:
"Si sin nieve vas al ventorro, no merece la pena comer potorro"
1
K
24
#3
Macnulti_reencarnado
El cambio climático.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"Cuando en septiembre veas nevar, reservado en el Ventorro has de pillar"
"Si sin nieve vas al ventorro, no merece la pena comer potorro"