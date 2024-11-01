Un colegio religioso de Madrid que veta Halloween a sus alumnos alquiló esa noche el recinto a una fiesta de famosos

En pleno debate sobre el regreso de los valores católicos, a raíz del nuevo disco de Rosalía y el éxito de la película Los domingos, una pequeña aunque profunda controversia en un centro concertado y religioso de Madrid vuelve a ponerlos en cuestión. Sobre todo, cuando el dinero entra en juego. Familias del Colegio Internacional G. Nicoli, en Chamberí, han mostrado en público o en privado su rechazo a lo que sucedió el pasado 31 de octubre entre sus paredes.