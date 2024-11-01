edición general
Un colegio religioso de Madrid que veta Halloween a sus alumnos alquiló esa noche el recinto a una fiesta de famosos

En pleno debate sobre el regreso de los valores católicos, a raíz del nuevo disco de Rosalía y el éxito de la película Los domingos, una pequeña aunque profunda controversia en un centro concertado y religioso de Madrid vuelve a ponerlos en cuestión. Sobre todo, cuando el dinero entra en juego. Familias del Colegio Internacional G. Nicoli, en Chamberí, han mostrado en público o en privado su rechazo a lo que sucedió el pasado 31 de octubre entre sus paredes.

Malinois #2 Malinois
Hipócritas.
Poderoso caballero es Don Dinero
#3 zoolander10
#2 Luego se confiesan y todo arreglado.
Arzak_ #4 Arzak_
"El religioso condena lo que le corre por la vena"

(Refrán de cosecha propia)
8-D
#1 DonaldBlake
"Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda".
