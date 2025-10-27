edición general
Colectivos ecologistas denuncian prácticas cruentas en la caza de jabalí

La Comunidad de Madrid ha autorizado la caza con arco en determinadas zonas para el control de poblaciones de jabalíes. Hace unos meses, Ecologistas en Acción denunció que el Gobierno regional aprobó en abril una declaración de emergencia cinegética temporal sin disponer de censos actualizados, ni de un análisis riguroso que justificasen la necesidad de estas prácticas. «El uso del arco, además, incrementa el riesgo de herir a los animales sin causarles una muerte inmediata, generando un sufrimiento prolongado e innecesario», advierte Ecologist

#1 Tensk
He ido a un par de pruebas de tiro con arco (como fotógrafo aficionado, no a lanzar flechas) y los que son buenos, realmente buenos, me parece a mí que poco pueden fallar. Que los tiros son tanto a objetivos fijos como estáticos y, vamos, si fuesen animales de verdad estarían en el otro barrio ipso facto en su enorme mayoría.
