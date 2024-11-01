Colección de cartas de renuncia de empleados del Departmento de Justicia de Estados Unidos [ENG]

En medio de una creciente ola de despidos, renuncias y jubilaciones en el Departamento de Justicia, algunos exfuncionarios de la agencia están organizando una exposición pública en línea con los mensajes de despedida de los empleados destituidos. Algunas de las cartas de los abogados no políticos del Departamento de Justicia que han sido purgados advierten de una amenaza para la democracia y del desmoronamiento de las normas y estándares en los procesos judiciales federales.