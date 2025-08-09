edición general
Colapso sanitario por violencia y cólera en Sudán

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció que la violencia ha llevado al sistema de salud de Sudán al límite, sumándose al hambre, las enfermedades y la desesperación que azotan el país.

Meneanauta #1 Meneanauta
Tras dos años de guerra sólo faltaba sumar un brote de cólera. Pobres sudaneses.
tronchastiles #2 tronchastiles
#1 El brote de cólera lleva ya días, pero junto a la violencia descontrolada está provocando el caos sanitario.

Lo que está pasando allí es un verdadero crimen, y por desgracia apenas verás esa masacre por TV :-(
Arcangeldemadera #3 Arcangeldemadera
Existe algún país musulman que funcione? Y no digo los que tienen oro negro debajo de los pies, así yo tambien me convierto en rey.
#4 rogerillu
Veis como el comunismo no funciona?
