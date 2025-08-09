·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5704
clics
Primero fueron a por los musulmanes...¿Sabes lo que significa la Antiespaña?
4614
clics
Desafio Total [Emisión en Tele 5, Navidad 1993. Preservado en Archive.org]
5028
clics
Esperanza Aguirre, más "negacionista del cambio climático" que nunca, se lleva el zasca de un científico en directo
5033
clics
Ucrania está viendo llegar objetos a 500 km/h. Rusia ha convertido su arma más letal en un monstruo a velocidad de crucero
5856
clics
Cuando la inmigración ilegal la hacíamos los españoles
más votadas
332
El ultra responsable de la agencia promocionada por Vito Quiles amenaza a Rubén Sánchez: “Sabemos dónde vive tu familia”
483
La Audiencia Nacional anula las sanciones a dos exdirectores generales de la CAM por haber prescrito
351
Exigimos la dimisión inmediata de Pedro Rollán como Presidente del Senado
298
Primero fueron a por los musulmanes...¿Sabes lo que significa la Antiespaña?
554
La Fiscalía pide que Justicia indemnice a Garzón y cumpla con el dictamen de la ONU que calificó de “arbitraria” su inhabilitación
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
8
clics
Colapso sanitario por violencia y cólera en Sudán
La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció que la violencia ha llevado al sistema de salud de Sudán al límite, sumándose al hambre, las enfermedades y la desesperación que azotan el país.
|
etiquetas
:
colapso
,
sanitario
,
cólera
,
sudan
5
2
0
K
86
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
86
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Meneanauta
Tras dos años de guerra sólo faltaba sumar un brote de cólera. Pobres sudaneses.
rel:
www.meneame.net/m/actualidad/sudan-guerra-enquistada-sin-salida-vista
1
K
33
#2
tronchastiles
#1
El brote de cólera lleva ya días, pero junto a la violencia descontrolada está provocando el caos sanitario.
Lo que está pasando allí es un verdadero crimen, y por desgracia apenas verás esa masacre por TV
1
K
35
#3
Arcangeldemadera
Existe algún país musulman que funcione? Y no digo los que tienen oro negro debajo de los pies, así yo tambien me convierto en rey.
2
K
15
#4
rogerillu
Veis como el comunismo no funciona?
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
rel: www.meneame.net/m/actualidad/sudan-guerra-enquistada-sin-salida-vista
Lo que está pasando allí es un verdadero crimen, y por desgracia apenas verás esa masacre por TV