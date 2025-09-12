edición general
El colapso de las listas de espera en Baleares indigna a los consumidores: "14 meses"

La espera para conseguir cita médica en la sanidad balear se han disparado, algunos pacientes critican que tarden más de un año en ser atendidos y han comenzado a consultar las demoras en asociaciones de consumidores. La situación en psiquiatría es aún más crítica. La asociación asegura que la espera para una primera visita puede superar el año e incluso llegar a los 14 meses. Consubal ha recogido el testimonio de una persona que lleva más de un año esperando a que le asignen una cita, lo que agrava la preocupación por la atención a la salud me

| etiquetas: baleares , sanidad , colapso , listas , espera , cita , médica
Supercinexin #2 Supercinexin
Muy finos en La COPE: ahora a los pacientes del sistema de salud les llaman "consumidores". Van tan ciegos de ideología liberata que ya les salen las palabras solas.
ipanies #3 ipanies
#2 Ese termino no se les ha colado sin querer ¬¬
#1 Galton
Libertat
