El colapso de las listas de espera en Baleares indigna a los consumidores: "14 meses"

La espera para conseguir cita médica en la sanidad balear se han disparado, algunos pacientes critican que tarden más de un año en ser atendidos y han comenzado a consultar las demoras en asociaciones de consumidores. La situación en psiquiatría es aún más crítica. La asociación asegura que la espera para una primera visita puede superar el año e incluso llegar a los 14 meses. Consubal ha recogido el testimonio de una persona que lleva más de un año esperando a que le asignen una cita, lo que agrava la preocupación por la atención a la salud me