Colapso, fin del mundo y futuro ancestral: una conversación con Déborah Danowski y Eduardo Viveiros de Castro

No todos los días se tiene la suerte de escuchar en diálogo a la filósofa Déborah Danowski y al antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, compañeros de vida y pareja intelectual comprometida con el saber, que lucha por los derechos de los pueblos indígenas y por mitigar las consecuencias del cambio climático. Ambos concedieron una entrevista en exclusiva a Jot Down con motivo de su paso por el Centro de Cultura Contemporània de Barcelona, donde conversaron sobre cuestiones fundamentales de su libro '¿Hay mundo por venir?'.