El colapso del alimento de las ballenas ha apagado sus cantos y activado todas las alertas sobre el futuro de la Tierra

Cambios acústicos — Estudios en Nueva Zelanda confirmaron que las épocas con menor disponibilidad de krill reducen las llamadas de apareamiento, lo que refleja un impacto prolongado en el ecosistema que se extiende por distintas regiones
China lanza su mayor buque de fabricación nacional para la recolección de krill antártico.
Solo en 2023, Noruega concentró casi el 67 % de las capturas globales —unas 285 132 toneladas de un total de 424 203—, mientras China aportó otro 17 %.
"En el océano Antártico, una especie, el kril antártico (Euphausia superba), constituye una biomasa estimada de alrededor de 379 000 000 de toneladas,[1] lo que la convierte en una de las especies con mayor biomasa del planeta, de la cual más de la mitad es consumida por ballenas barbadas, focas, pingüinos, calamares y peces cada año."
edit: por cierto, magnífica notícia. Seguímos para bingo.
