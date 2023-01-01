edición general
El colapso del alimento de las ballenas ha apagado sus cantos y activado todas las alertas sobre el futuro de la Tierra

Cambios acústicos — Estudios en Nueva Zelanda confirmaron que las épocas con menor disponibilidad de krill reducen las llamadas de apareamiento, lo que refleja un impacto prolongado en el ecosistema que se extiende por distintas regiones

#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Que cosas más raras pasan....

China lanza su mayor buque de fabricación nacional para la recolección de krill antártico.

portalportuario.cl/china-lanza-su-mayor-buque-de-fabricacion-nacional-
1 K 26
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#1 El país que más krill pesca es Noruega, seguido de China, Corea del Sur y Japón, según un informe de CCAMLR. La empresa noruega Aker BioMarine es una de las principales operadoras en la pesca de kril, según informes de pesca.

Solo en 2023, Noruega concentró casi el 67 % de las capturas globales —unas 285 132 toneladas de un total de 424 203—, mientras China aportó otro 17 %.

pescare.com.ar/flota-noruega-y-china-arrasan-el-krill-antartico/#:~:te
2 K 38
Aluflipas #5 Aluflipas *
#4 Vamos, que ni de lejos es un problema de sobreexplotación como pasa con otras especies, como insinua #1

"En el océano Antártico, una especie, el kril antártico (Euphausia superba), constituye una biomasa estimada de alrededor de 379 000 000 de toneladas,[1] lo que la convierte en una de las especies con mayor biomasa del planeta, de la cual más de la mitad es consumida por ballenas barbadas, focas, pingüinos, calamares y peces cada año."

es.wikipedia.org/wiki/Euphausiacea

edit: por cierto, magnífica notícia. Seguímos para bingo. :palm:
0 K 11
#2 Grahml *
Si se entera Trump, culpa a los parques eólicos.

Incluso aunque no haya por los alrededores.

De todas maneras, todos sabemos que en realidad a Trump le da igual las ballenas.
0 K 19
#3 Pitchford
Sería conveniente averiguar si el equilibrio poblacional de las ballenas lo determina el alimento y/o la depredación por orcas, así como el impacto de la pesca de krill en su disponibilidad, frente a los factores cíclicos naturales, perturbados cada vez más por el calentamiento global.
0 K 18

