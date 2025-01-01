edición general
Colapsan las Cañadas del Teide por el turismo masivo y safaris nada sostenibles

Se mezclan infinidad de vehículos y buses turísticos con residentes que también eligen este día para visitar el Teide o sus faldas, así como otros que optan por esta ruta para ir al sur, norte, noroeste o zona metropolitana. Pero es que, encima, se sumaron también numerosos vehículos de safaris que, tanto de día como de noche (como muestra el vídeo) dejan una estampa absolutamente alejada de lo que se considera sostenibilidad

#2 tobruk1234 *
Con prohibir subir en vehículo excepto vehículos de emergencia, el resto a patita, y por supuesto en cualquier otro medio aunque sea un helicóptero y los politicos tendria que predicar con el ejemplo los primeros. Fin del problema.
#5 hokkien
#2 y cuota de acceso, horario, normativa extensa, régimen de sanciones, ...
Turismo, la peste del siglo XXI.
Turismo, la peste del siglo XXI.
#6 soberao *
#3 El turismo es eso, masificación, aunque en el catálogo y en el anuncio de la agencia te lo venda como que eres el único que va a estar con su familia en ese paraje idílico. Luego cuando llegas hay mas gente que en la guerra, pero has venido en avión y no te vas hasta que tengas el vuelo de vuelta.
Meneanauta #1 Meneanauta *
'Safaris' por las Cañadas. Esta vuelta de tuerca no la vi venir :-S
Maldigo nuestra dependencia del turismo
plutanasio #4 plutanasio *
A ver qué los canariones colapsaban la cumbre para ir al roque nublo a ver un dedo de aguanieve y se tuvieron que poner los guripas y montaron guaguas para subir a la cumbre...
#7 covacho
#4 chatGPT, explícame esto:

A ver, que los grancanarios colapsaban la cumbre solo para ir al Roque Nublo a ver un poco de aguanieve, y tuvieron que intervenir los guardias y organizaron autobuses para subir hasta la cumbre...
