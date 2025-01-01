Colapsan las Cañadas del Teide por el turismo masivo y safaris nada sostenibles

Se mezclan infinidad de vehículos y buses turísticos con residentes que también eligen este día para visitar el Teide o sus faldas, así como otros que optan por esta ruta para ir al sur, norte, noroeste o zona metropolitana. Pero es que, encima, se sumaron también numerosos vehículos de safaris que, tanto de día como de noche (como muestra el vídeo) dejan una estampa absolutamente alejada de lo que se considera sostenibilidad
| etiquetas: turistificación , aglomeración , cañadas del teide , tenerife , canarias
Maldigo nuestra dependencia del turismo
A ver, que los grancanarios colapsaban la cumbre solo para ir al Roque Nublo a ver un poco de aguanieve, y tuvieron que intervenir los guardias y organizaron autobuses para subir hasta la cumbre...