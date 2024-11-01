edición general
9 meneos
16 clics
El colaborador de Israel Yasser Abu Shabab, asesinado en Gaza [ENG]

El colaborador de Israel Yasser Abu Shabab, asesinado en Gaza [ENG]

El líder de la milicia respaldada por Israel y el hombre más buscado por Hamás murió en Rafah, una zona bajo pleno control israelí.

Abu Shabab cooperó con Israel durante los dos años de guerra genocida en Gaza, saqueando la ayuda y matando o secuestrando a civiles palestinos, así como a combatientes de Hamás.

| etiquetas: gaza , abu shabab , rafah , asesinado , resistencia , israel
9 0 1 K 116 Palestina
6 comentarios
9 0 1 K 116 Palestina
tul #2 tul
Un colaborador con el genocidio menos
3 K 52
security_incident #6 security_incident *
#4 Así está mejor?  media
1 K 25
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos *
¿Asesinado? ¿Aquí sí? Los cojones asesinado, baja por lesión, como mucho caído en combate, ¿o ahora ya no quieren llamar guerra a su ocupación militar?

Nos salen los periodistas mediocres por las orejas, yo no sé de qué clase de fosa séptica los sacarán.
0 K 11
security_incident #3 security_incident *
#1 Asesinado como sinónimo de abatido. Lo hubiera preferido ejecutado y destripado vivo en plaza pública, pero no se puede tener todo en esta vida.

Analista militar Amer Bohabta:
Las estimaciones del sistema de seguridad indican que Hamás logró infiltrar a uno de sus elementos de la tribu Tarabin en la milicia de Yasser Abu Shabab, y que luego este elemento logró engañar y atraer a Yasser Abu Shabab y a otros altos funcionarios de la milicia a un enfrentamiento con ellos, lo que condujo al asesinato de Yasser Abu Shabab y otros.

Viva la resistencia armada Palestina.
2 K 35
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos *
#3 No, no, se ha muerto él sólo, por estar en una “guerra”, todo lo que haya podido desencadenar su defunción, ha sido coyuntural, el lenguaje a la hora de tratar estos temas es un mensaje, disculpe mi vehemencia, pero estoy harto de que no se señale la propaganda.

Para haber sido asesinado tendría que haber estado viviendo su vida en un país legítimo, sin estar inmiscuido en ningún conflicto armado y mucho menos, con crimenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a sus espaldas, que se han hartado a llamar a la ocupación guerra y a los asesinados, muertos, bueno pues este no va a ser distinto, ha muerto y suerte tiene de que le van a dar sepultura.
0 K 11
makinavaja #5 makinavaja
#1 Más que asesinado debería decir "ajusticiado".... :-D :-D
1 K 23

menéame