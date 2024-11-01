El colaborador de Israel Yasser Abu Shabab, asesinado en Gaza [ENG]

El líder de la milicia respaldada por Israel y el hombre más buscado por Hamás murió en Rafah, una zona bajo pleno control israelí.
Abu Shabab cooperó con Israel durante los dos años de guerra genocida en Gaza, saqueando la ayuda y matando o secuestrando a civiles palestinos, así como a combatientes de Hamás.
Nos salen los periodistas mediocres por las orejas, yo no sé de qué clase de fosa séptica los sacarán.
Analista militar Amer Bohabta:
Las estimaciones del sistema de seguridad indican que Hamás logró infiltrar a uno de sus elementos de la tribu Tarabin en la milicia de Yasser Abu Shabab, y que luego este elemento logró engañar y atraer a Yasser Abu Shabab y a otros altos funcionarios de la milicia a un enfrentamiento con ellos, lo que condujo al asesinato de Yasser Abu Shabab y otros.
Viva la resistencia armada Palestina.
Para haber sido asesinado tendría que haber estado viviendo su vida en un país legítimo, sin estar inmiscuido en ningún conflicto armado y mucho menos, con crimenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a sus espaldas, que se han hartado a llamar a la ocupación guerra y a los asesinados, muertos, bueno pues este no va a ser distinto, ha muerto y suerte tiene de que le van a dar sepultura.