Colaboración público-privada y vivienda

¿Es útil la colaboración publico-privada para la construcción de viviendas públicas? ¿Qué requisitos son necesarios en beneficio del inquilino?

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
¿Es útil la colaboración publico-privada para la construcción de viviendas públicas?
Sí, y mucho.

¿Qué requisitos son necesarios en beneficio del inquilino?
¿Beneficio del inquilino? No habéis entendido de qué va esto.
Asimismov #2 Asimismov *
En Francia la colaboración público privada la califican de Participación Público Privada y sus iniciales son PPP.
Eso ya lo hace sospechoso en España.
Ludovicio #3 Ludovicio
¿Porque siempre que se habla de colaboración público privada, lo que realmente se está describiendo es una relación en la que lo privado se aprovecha de lo público y perjudica al resto de la sociedad?
#4 detectordefalacias
Resumen de la colaboración público-privada en cualquier cosa:
Lo público pone el dinero y lo privado se queda los beneficios
#5 Toponotomalasuerte
Da igual en qué ámbito:
Colaboración publico-privada = Sobres
