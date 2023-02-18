Coito, un lugar muy verde de Toques con cierto encanto que incita a la sonrisa  

Verde por todos lados. Valles pequeños y estirados de una gran belleza. Patrimonio construido. Eso es Toques, que puede calificarse de una gran reserva turística en la retaguardia de Santiago. Un municipio grato de recorrer. Y antes de alcanzar Ordes, cuya iglesia ya se encuentra a la vista, el nuevo desvío a la izquierda lleva primero a Barriga y luego a Coito, que es un mero lugar con cierto encanto. Coito, según Fernando Cabeza es un «conxunto de lugares, aldeas, parroquias que formaban un feudo ou señorío territorial laico ou eclesiástico".