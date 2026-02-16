Cogito, el juego de cartas filosófico desarrollado por un alumno de la Universidad de Oviedo, que une debate y diversión

Las vertientes filosóficas, los conceptos teóricos y los nombres de los filósofos se aúnan en Cogito: Conquista del pensamiento, un nuevo juego de cartas desarrollado por Carlos Fontal. Un juego rápido, sin reglas complicadas y, sobre todo, como un producto que fomenta «la comunicación entre los jugadores» y responde a varias competencias planteadas por la LOMLOE.