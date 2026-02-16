Cogito, el juego de cartas filosófico desarrollado por un alumno de la Universidad de Oviedo, que une debate y diversión

Las vertientes filosóficas, los conceptos teóricos y los nombres de los filósofos se aúnan en Cogito: Conquista del pensamiento, un nuevo juego de cartas desarrollado por Carlos Fontal. Un juego rápido, sin reglas complicadas y, sobre todo, como un producto que fomenta «la comunicación entre los jugadores» y responde a varias competencias planteadas por la LOMLOE.
| etiquetas: filosofía , juego , educación
...igual está hasta bien
Tras su primer lanzamiento, Carlos continuará trabajando en su proyecto, incorporando mejoras para que la filosofía y la diversión sigan yendo de la mano. Además, este primer prototipo le servirá para analizar posibles mejoras de cara a una segunda versión: «Quiero desarrollar un sistema de gamificación más óptimo y mejorar aspectos como el tiempo de juego. En este caso, he creado un producto muy genérico, y la idea es estudiar con qué perfiles puede encajar mejor», concluye el joven.
Huele a preguntas y respuestas, y que se tienen que currar unas instrucciones para que eso sea jugable.