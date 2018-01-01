edición general
COESPE denuncia:"se han sustraido 103.690 millones de euros del sistema público de pensiones"

Basándose en informes del Tribunal de Cuentas, expertos y movimientos sociales, COESPE denuncia que el Estado ha cargado indebidamente más de 103.690 millones de euros al sistema, fondos que deberían ser devueltos de forma inmediata. La Coordinadora sostiene que esa devolución permitiría elevar las pensiones mínimas al SMI, garantizar la sostenibilidad del sistema sin recortes y reducir la brecha de género, desmontando así el argumento de la supuesta insostenibilidad del modelo público de reparto.

#5 fastbrian
Se han "sustraigo"
La gente no mira antes de darle a publicar?
1
#7 encurtido
#5 Aquí sustraigo una noticia sobre pensiones.
0
#4 encurtido
Me ha costado encontrar a qué se refieren con estas afirmaciones.

"El Tribunal de Cuentas ha cuantificado este martes en el Congreso en más de 103.690 millones de euros los gastos asumidos entre 1989 y 2018 por la Seguridad Social en partidas no contributivas y que, por tanto, debían haber sido financiados por la Administración General del Estado."…   » ver todo el comentario
1
#2 tierramar
Pesnsionistas: Piensen bien a quién van a votar las próximas elecciones. Si coge el gobierno PP-VOX, como parece que el poder real se está empeñando, van a convertir nuestras pensiones en su negocio, como hacen con todo. Hay un partido que se presento a las ultimas elecciones que se llama: Tercera Edad En Acción (3E).
1
#6 Sandilo
#2 El estado (PSOE) carga al fondo de pensiones 108.000 millones y la culpa es de Pp-VOX? :shit:
3
#10 fofito
#6 Sería interesante saber de dónde sacan lo de COESPE esos números....

Y de donde sacas tú los tuyos.
0
#11 Sandilo
#10 Yo no he sacado ningún número, los pone todos el artículo.

Si no te gusta lo que dicen mándales un mail.
0
#1 tierramar
La Coordinadora recuerda, igualmente, que la Ley 21/2021 obliga al Gobierno a realizar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para identificar los gastos impropios cargados indebidamente al sistema público de pensiones. Sin embargo, esta auditoría aún no se ha hecho pública, incumpliendo —según COESPE— un mandato legal y afectando a la transparencia que la ciudadanía reclama. Promesas para hacer propaganda, como tantas, que luego no se cumplen.
0
#3 Narmer
Voy a decir algo impopular: las pensiones públicas no deberían superar el SMI.

Mi razonamiento es que el Estado no debería pagar a un individuo que no trabaja más que a alguien que trabaja 40 horas semanales. El que quiera más dinero más allá de su pensión pública, que se haga un plan de pensiones privado, ahorre o invierta en lo que considere oportuno. Pero, teniendo en cuenta la pirámide poblacional, estamos endeudando a generaciones venideras por no poner un poco de cordura a este sistema. En otros países se hace y funciona bien.
2
#9 chavi
#3 Firmo si durante toda su vida laboral se garantiza que el salario le permite como mínimo vestirse, comer saludablemente,disfrutar de una vivienda, mantener 2 hijos, darles estudios y mandarlos a la universidad, tener uno o dos vehiculos, irse de vacaciones una semana al año y que sobre dinero para un plan de pensiones que garantice ese nivel de vida hasta los 120 años.

Donde firmamos ??
3
#12 ElenaCoures1
No sabía que si falta pasta para las jubilaciones el estado se encogerá de hombros y hará como si nada
Que notición

Resumen del envío: Habitual asustaviejas encuentra noticia negativa para acojonar al personal
0
#8 duende
"Desmontando así el argumento de la supuesta insostenibilidad del modelo público de reparto".
Siguen viviendo fuera de la realidad, es imposible desmontar nuestra pirámide de la población, lo que pasa que aún no ha ocurrido que la gran masa empiece a jubilarse, esperar 10 años
0

