COESPE denuncia:"se han sustraido 103.690 millones de euros del sistema público de pensiones"

Basándose en informes del Tribunal de Cuentas, expertos y movimientos sociales, COESPE denuncia que el Estado ha cargado indebidamente más de 103.690 millones de euros al sistema, fondos que deberían ser devueltos de forma inmediata. La Coordinadora sostiene que esa devolución permitiría elevar las pensiones mínimas al SMI, garantizar la sostenibilidad del sistema sin recortes y reducir la brecha de género, desmontando así el argumento de la supuesta insostenibilidad del modelo público de reparto.
"El Tribunal de Cuentas ha cuantificado este martes en el Congreso en más de 103.690 millones de euros los gastos asumidos entre 1989 y 2018 por la Seguridad Social en partidas no contributivas y que, por tanto, debían haber sido financiados por la Administración General del Estado."… » ver todo el comentario
Mi razonamiento es que el Estado no debería pagar a un individuo que no trabaja más que a alguien que trabaja 40 horas semanales. El que quiera más dinero más allá de su pensión pública, que se haga un plan de pensiones privado, ahorre o invierta en lo que considere oportuno. Pero, teniendo en cuenta la pirámide poblacional, estamos endeudando a generaciones venideras por no poner un poco de cordura a este sistema. En otros países se hace y funciona bien.
Siguen viviendo fuera de la realidad, es imposible desmontar nuestra pirámide de la población, lo que pasa que aún no ha ocurrido que la gran masa empiece a jubilarse, esperar 10 años