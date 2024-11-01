Codex Las Huelgas: Conditor Kyrie  

El Códice de las Huelgas, una de las fuentes más importantes copiadas en el siglo XIV, es una antología de cantos del siglo XIII que constituyen excelentes ejemplos del Ars Antiqua. Incluye numerosas piezas originales, así como algunas que se pueden encontrar en diversas fuentes españolas, y otras que provienen originalmente de la escuela de Notre Dame. Entrebescant, conjunto de músicos y musicólogos especializados en el repertorio medieval y tradicional ibérico, interpretan el Conditor Kyrie, parte de su El Cantar del Destierro.