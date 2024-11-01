edición general
Codex Gigas (también conocido como “La Biblia del Diablo”), el manuscrito medieval más grande del mundo [Eng]

Dejando a un lado sus notables ilustraciones, el Codex Gigas tiene la distinción de ser el manuscrito iluminado medieval más grande que se conserva en el mundo. Con un peso de 75 kg, esta ballena atada de 90 cm de altura requirió las pieles de 160 burros, a razón de dos páginas por burro. Un documental de National Geographic concluyó que el extenso manuscrito habría requerido un mínimo de cinco años de trabajo a tiempo completo y concienzudo. Lo más probable es que el trabajo se extendiera a lo largo de 25 a 30 años,

