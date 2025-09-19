Cocinas sin ley: cómo los malos hábitos en pisos de estudiantes ponen en riesgo la salud

La falta de higiene se suma a la falta de control: carnes crudas mal almacenadas, derrames contaminantes, tuppers que se descongelan encima del radiador, o alimentos cocinados que se dejan fuera del frigorífico durante días
| etiquetas: cocinas , malos , hábitos , pisos , estudiantes , riesgo , salud , higiene
Algunos pereceran, un precio que la humanidad debe pagar
Esto me recuerda a cuando trabajaba en una residencia social, donde inspección de la Junta de Andalucía ponía más énfasis en si la lata de conserva tenía una abolladura, que la cantidad o calidad de la comida que se le daba.