edición general
5 meneos
40 clics
Cocinas sin ley: cómo los malos hábitos en pisos de estudiantes ponen en riesgo la salud

Cocinas sin ley: cómo los malos hábitos en pisos de estudiantes ponen en riesgo la salud

La falta de higiene se suma a la falta de control: carnes crudas mal almacenadas, derrames contaminantes, tuppers que se descongelan encima del radiador, o alimentos cocinados que se dejan fuera del frigorífico durante días

| etiquetas: cocinas , malos , hábitos , pisos , estudiantes , riesgo , salud , higiene
4 1 0 K 47 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 47 actualidad
Veelicus #1 Veelicus
Lo que no te mata te hace mas fuerte xD
0 K 15
Pacman #3 Pacman
Es un ritual que debe pasar el joven para hacerse hombre

Algunos pereceran, un precio que la humanidad debe pagar
0 K 11
Nómada_sedentario #4 Nómada_sedentario
En el ejercicio de mejora de las defensas naturales, el siguiente paso tras la etapa de crío, cuando tocabas de todo con las manos, y te tocabas ojos, boca, y partes íntimas, sin lavartelas previamente.:troll:
0 K 11
#2 Beticom
La conservación de los alimentos es importante, pero el gran problema de la cocina de los jóvenes (y no tan jóvenes) son los platos precocinados (que seguro que hay estudios ya).
Esto me recuerda a cuando trabajaba en una residencia social, donde inspección de la Junta de Andalucía ponía más énfasis en si la lata de conserva tenía una abolladura, que la cantidad o calidad de la comida que se le daba.
0 K 7

menéame