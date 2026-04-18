Cocinando un paracaídas para Marte [ENG]  

Cuidadosamente envuelto en una bolsa con forma de donut, un paracaídas de 35 metros de diámetro está a punto de ser esterilizado en un horno especializado de calor seco. El paracaídas debe estar al menos 10 000 veces más limpio que un smartphone. Para eliminar cualquier microbio que pudiera haber acumulado durante su estancia en la Tierra, el paracaídas fue calentado en un horno especializado en el Laboratorio de Soporte Vital y Ciencias Físicas de la ESA (ESTEC), su centro técnico en los Países Bajos.