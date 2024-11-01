Coches más vendidos en España en 2025. Estadística de Venta y Matriculaciones

Precio, electrificación y nuevas propuestas están redefiniendo el ranking. Toyota mantiene el liderazgo, gracias a su fama de fiables, pero Renault acelera con fuerza y se consolida como gran alternativa. Volkswagen y Hyundai crecen de forma sostenida y SEAT y Dacia siguen siendo pilares del mercado generalista. El crecimiento más intenso llega de marcas chinas y electrificadas, que ya juegan en volumen relevante, mientras que las marcas del grupo Stellantis sufren un gran retroceso. También Tesla disminuye su porcentaje de ventas.
| etiquetas: coches , ventas , españa , 2025
Las noticias que he encontrado hablaban de una futura fabricación, y que de momento todos eran gasolina puros e híbridos.
Lo que puede haber pasado es que leyeras algo de que fabricaban algun hibrido enchufable, y hay periodistas que los consideran eléctricos.
En esta clasificación, como dije antes, los han considerado de gasolina
A que se debe esto? yo ahora no estoy por comprar un coche, tengo un skoda spaceback del 2016 diésel con 210.000 ks y estoy supercontento, pero si estuviese mirando coche, miraria eléctrico o diésel.