Coches más vendidos en España en 2025. Estadística de Venta y Matriculaciones

Precio, electrificación y nuevas propuestas están redefiniendo el ranking. Toyota mantiene el liderazgo, gracias a su fama de fiables, pero Renault acelera con fuerza y se consolida como gran alternativa. Volkswagen y Hyundai crecen de forma sostenida y SEAT y Dacia siguen siendo pilares del mercado generalista. El crecimiento más intenso llega de marcas chinas y electrificadas, que ya juegan en volumen relevante, mientras que las marcas del grupo Stellantis sufren un gran retroceso. También Tesla disminuye su porcentaje de ventas.