Coches más vendidos en España en 2025. Estadística de Venta y Matriculaciones

Precio, electrificación y nuevas propuestas están redefiniendo el ranking. Toyota mantiene el liderazgo, gracias a su fama de fiables, pero Renault acelera con fuerza y se consolida como gran alternativa. Volkswagen y Hyundai crecen de forma sostenida y SEAT y Dacia siguen siendo pilares del mercado generalista. El crecimiento más intenso llega de marcas chinas y electrificadas, que ya juegan en volumen relevante, mientras que las marcas del grupo Stellantis sufren un gran retroceso. También Tesla disminuye su porcentaje de ventas.

#4 tropezon
#3 Creo que no, que el que los tenía era Omoda.

Las noticias que he encontrado hablaban de una futura fabricación, y que de momento todos eran gasolina puros e híbridos.
Lo que puede haber pasado es que leyeras algo de que fabricaban algun hibrido enchufable, y hay periodistas que los consideran eléctricos.
En esta clasificación, como dije antes, los han considerado de gasolina
#5 FueraSionistasdeMeneame
#4 Ya, he editado, creia que el s800 tenia un enchufable 100% electrico
#1 FueraSionistasdeMeneame
Los datos están mal por cojones, es imposible que el 100% de las ventas de Ebro sean Gasolina
#2 tropezon
#1 Ponen a los hibridos como gasolina
#3 FueraSionistasdeMeneame
#2 Luego los híbridos los meten en electricos en el otro gráfico, no tiene sentido
#7 ThePato
Stellantis se está metiendo una ostia épica
#6 Mutiko30
Me choca que solo las marcas "premium" como AUDI, MERCEDES y BMW han vendido muchos coches diesel, entre las tres, por encima del 50% de sus ventas.
A que se debe esto? yo ahora no estoy por comprar un coche, tengo un skoda spaceback del 2016 diésel con 210.000 ks y estoy supercontento, pero si estuviese mirando coche, miraria eléctrico o diésel.
#8 diablos_maiq
#6 será que solo los ricos compran coches
#9 Mutiko30
#8 Hablo de porcentajes. Los generalistas e incluso los de nicho como Mini, venden mucho mas gasolina que diesel, pero en las marcas "premium" no. De hecho, los datos de BMW son paradigmáticos. Imagino que la gran mayoría en generalista compra hibrido/MildHybrid o alguna cosa de esas y lógicamente estos vehículos son gasolina .
