Los coches eléctricos superan en matriculaciones a los de diésel en España, líder también en red de recarga

Por primera vez se matricularon en España más coches 100% eléctricos que de diésel. Y por primera vez, los camiones eléctricos fueron la segunda opción de compra por delante de combustibles alternativos, pero por detrás del diésel, el cual sigue perdiendo cuota de mercado. España sigue retrocediendo en la fabricación de eléctricos puros (-20,6 %), en su lugar invierte más en híbridos no enchufables (HEV). España reduce las emisiones en el transporte un 3%, las emisiones de efecto invernadero un 7,64%, de NOx un 5% y de partículas PM2,5 un 2,8%.

Torrezzno #1 Torrezzno
"España sigue retrocediendo en la fabricación de eléctricos puros (-20,6 %), pero invierte más en híbridos no enchufables (HEV). "

No entiendo porque se empeñan en meter en el saco de los eléctricos los híbridos
Don_Pixote #2 Don_Pixote *
#1 * me colado

Si meten los híbridos enchufables aun..
#4 Hombre_de_Estado
#1 Estoy de acuerdo con lo que dices, por lo que tengo entendido, muchos híbridos se usan normalmente quemando combustible fósil.

De todos modos, la frase original del artículo (que ahora he restituido en la entradilla) decía "en su lugar invierte..." en vez de "pero invierte". Hice ese cambio simplemente porque me había quedado ya sin caracteres, no me di cuenta que el "pero" quizá podía causar cierta confusión.
Varlak #6 Varlak
#1 Porque también son eléctricos :hug:
Torrezzno #8 Torrezzno
#6 y mi coche también, sin bateria no arranca jaja
#9 EISev
#1 si sustituyes un diesel por un eléctrico puro ahorras 100% de emisiones

Pero si lo cambias por un híbrido ahorras un 30%

Igual el que no quiere tener un eléctrico porque carece de punto de recarga en su vivienda, es mejor que compre un híbrido a que siga con su coche de hace 20 años en cuanto a reducción de emisiones locales.

Imagínate, 10 vecinos, si 1 se anima al eléctrico pese a no tener donde cargarlo y el resto sigue con su coche ahorras un 10% de las emisiones locales. Pero si la mitad de ellos cambian a híbrido y el resto sigue con sus coches ahorras un 15% de emisiones locales
#5 EISev
Ayer se presentó el nuevo Clio, no tiene versión Diesel por primera vez en mucho tiempo.

Tampoco tienen versión Diesel los principales competidores, no quedan coches de menos de 4,4 metros con motor a gasoil excepto el Golf, el Q2 y el T-Roc (todos del grupo VW)

Si no se fabrican coches nuevos diesel tampoco se pueden matricular
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Lo de líder en red de recarga es coña, verdad. xD
Gry #7 Gry
#3 ¿Viste este año alguna noticia sobre colas en estaciones de recarga durante el verano? Porque el año pasado era seguido.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#7 En mi capital hay dos en una gasolinera y otros mas en concesionarios con horario propio suyo y para sus vehículos, en un hiper había dos cargadores y han quitado uno ya
Kasterot #11 Kasterot *
#10 el supercharger de Tesla que tengo cerca de casa siempre está lleno. Y habrá unos 10 puntos de carga
