Los coches eléctricos superan en matriculaciones a los de diésel en España, líder también en red de recarga

Por primera vez se matricularon en España más coches 100% eléctricos que de diésel. Y por primera vez, los camiones eléctricos fueron la segunda opción de compra por delante de combustibles alternativos, pero por detrás del diésel, el cual sigue perdiendo cuota de mercado. España sigue retrocediendo en la fabricación de eléctricos puros (-20,6 %), en su lugar invierte más en híbridos no enchufables (HEV). España reduce las emisiones en el transporte un 3%, las emisiones de efecto invernadero un 7,64%, de NOx un 5% y de partículas PM2,5 un 2,8%.