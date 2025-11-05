Coches eléctricos por 15.000 euros, la nueva categoría de la Unión Europea ya tiene fecha

La CE lanzará en diciembre una nueva categoría de coches eléctricos pequeños y asequibles, denominada E-Car, con precios entre 15.000 y 20.000 euros. Esta medida busca impulsar la movilidad eléctrica y enfrentar la competencia china. Los vehículos tendrán normativas más flexibles, especialmente en seguridad activa. Marcas como Citroën y Stellantis apoyan la iniciativa, aunque Italia propone incluir también modelos térmicos. El límite de tamaño podría ser de 4,20 metros (en Japón son 3.40), abarcando segmentos A y B.