Coches eléctricos por 15.000 euros, la nueva categoría de la Unión Europea ya tiene fecha

Coches eléctricos por 15.000 euros, la nueva categoría de la Unión Europea ya tiene fecha

La CE lanzará en diciembre una nueva categoría de coches eléctricos pequeños y asequibles, denominada E-Car, con precios entre 15.000 y 20.000 euros. Esta medida busca impulsar la movilidad eléctrica y enfrentar la competencia china. Los vehículos tendrán normativas más flexibles, especialmente en seguridad activa. Marcas como Citroën y Stellantis apoyan la iniciativa, aunque Italia propone incluir también modelos térmicos. El límite de tamaño podría ser de 4,20 metros (en Japón son 3.40), abarcando segmentos A y B.

karlos_ #2 karlos_
Caja cerillas y ruedas con sobreprecio ahora legal.
Unregistered #9 Unregistered *
#2 También se puede comprar con el coleccionable de Planeta de Agostini :-D
DaniTC #16 DaniTC
#2 ¿4,2 metros caja de cerillas? ¿En serio?
1 K 17
#25 EISev *
#16 es lo que medía un ZX familiar, caja de cerillas imagino que lo dice porque tienen una rigidez mucho menos a los coches actuales. No es sólo por el tamaño (o yo lo interpreto así)
calde #3 calde
20.000€ guau... tirado de precio! me llevo dos y los pago con la calderilla que llevo en el bolsillo...

:shit:
#7 SantanaS
#3 imagino que serían los que en China venden por la mitad
Duke00 #11 Duke00
#3 Teniendo en cuenta que son el rango de precio similar a los gasolina más económicos y que son más baratos de mantener y de repostar, no parece mala noticia.
calde #15 calde
#11 te olvidas de montar el detalle de que son un micromachine...
Duke00 #18 Duke00
#15 4,2 metros es el mismo tamaño o más que los coches de gasolina más económicos. ¿Alguna razón para considerar a unos micromachine y a otros no con tamaños similares?
calde #20 calde
#18 los baratos tendrán el mínimo
#14 Ingjen
#3 hace mucho que no compras un coche verdad?
Un clio sale por más de 24.000€
DaniTC #17 DaniTC *
#3 hay que ver si son 20 mil de precio de tarifa o no. Si es precio de tarifa, es un precio rompedor.

#14 mi Clio de 5 años me costó 13k, de GLP. Es una locura lo que ha subido y eso que mi Clio tiene lo de mantenimiento de carril.
#23 Ingjen
#17 desde pandemia han subido que lo flipas. Se escudan en falta de componentes. Encima tardan a veces nueve meses en dártelo (Seat, Renault, etc)
calde #19 calde
#14 Yo para el coche manejo una amortización de unos 1.000€/ año. Eso sería mucho para un Clio... tengo mejores cosas que hacer con el dinero.
#4 Sammy_Jankis
"Los vehículos tendrán normativas más flexibles, especialmente en seguridad activa."

UE: Estos son mis principios, y si no les gustan (por dinero) tengo otros.
kosako #13 kosako
#12 La mayoría no tienen parking.
#26 EISev
#13 y algunos que tienen parking no tienen plazas para todos los coches del hogar. Dile a tu padre que deje el Mercedes en la calle que te toca ésta noche dejar cargando tu Dacia spring

O los jóvenes"independizados" que viven compartiendo piso de 3 habitaciones con dos extraños y solo tienen una plaza de garaje, ahí normalmente se la queda uno y paga algo más
Gry #1 Gry
Intentaron algo parecido hace años con los "quadriciclos pesados" y al final los que salieron al mercado eran más caros que un coche de verdad. :-P
#6 EISev
#1 no tenían volumen de ventas suficiente para llegar a economía de escala y las prestaciones estaban limitadas artificialmente a lo bestia. Cosas como velocidad máxima 45 por hora en algunos modelos y teniendo que circular por el arcén.

Yo creo que hay hueco si mantienen algunos mínimos de seguridad obligatorios como airbag (los microcoches pueden no montarlo) y ABS pero prescinden de otros que añaden coste como asistentes de carril con cámara, e-Call (total nos hacen llevar baliza geolocalizada igualmente) o reconocimiento de señales de tráfico.
ACEC #5 ACEC *
Será el año del coche eléctrico de escritorio
Duke00 #8 Duke00
Esperando a que venga el cuñado de turno a explicarnos que a él en concreto no le sirven ese tipo de coches, y que por lo tanto son una mierda y no le pueden ser útiles a nadie más.
obmultimedia #10 obmultimedia
#8 el cuñado de turno diría que por mucho que se quiera vender coches eléctricos hay que adaptar la potencia en tu domicilio e instalar un kit de carta , muchos no tienen ni parking, donde los vas a cargar?
Duke00 #12 Duke00 *
#10 No es de por sí necesario cambiar de potencia contratada. La mayor parte de la gente no hace cientos de kilómetros todos los días. Y muchos si tienen parking, gracias por confirmar mi comentario.
Forni #21 Forni
#10 Mira, justo lo que #8 ha dicho
#22 Tecar
¡Por 20.000 euros oiga!
¡Venga que son los últimos, que me los quitan de las manos!
¡20.000 euritos, 20.000 euritos......!
:troll:
#24 Tailgunner
si ya con uno eléctrico actual es misión harta complicada hacerte un viaje de 300 o 400 Km, imaginaos con un churrocoche de estos...
