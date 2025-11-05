Coches eléctricos por 15.000 euros, la nueva categoría de la Unión Europea ya tiene fecha

La CE lanzará en diciembre una nueva categoría de coches eléctricos pequeños y asequibles, denominada E-Car, con precios entre 15.000 y 20.000 euros. Esta medida busca impulsar la movilidad eléctrica y enfrentar la competencia china. Los vehículos tendrán normativas más flexibles, especialmente en seguridad activa. Marcas como Citroën y Stellantis apoyan la iniciativa, aunque Italia propone incluir también modelos térmicos. El límite de tamaño podría ser de 4,20 metros (en Japón son 3.40), abarcando segmentos A y B.
Un clio sale por más de 24.000€
#14 mi Clio de 5 años me costó 13k, de GLP. Es una locura lo que ha subido y eso que mi Clio tiene lo de mantenimiento de carril.
UE: Estos son mis principios, y si no les gustan (por dinero) tengo otros.
O los jóvenes"independizados" que viven compartiendo piso de 3 habitaciones con dos extraños y solo tienen una plaza de garaje, ahí normalmente se la queda uno y paga algo más
Yo creo que hay hueco si mantienen algunos mínimos de seguridad obligatorios como airbag (los microcoches pueden no montarlo) y ABS pero prescinden de otros que añaden coste como asistentes de carril con cámara, e-Call (total nos hacen llevar baliza geolocalizada igualmente) o reconocimiento de señales de tráfico.
¡Venga que son los últimos, que me los quitan de las manos!
¡20.000 euritos, 20.000 euritos......!