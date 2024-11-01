Las coces al caballo del Ayuntamiento

¿Sabías que la escultura que luce en lo alto del Ayuntamiento de Granada no se llama 'El instante preciso' ni tampoco es obra de Guillermo Pérez Villalta? Esta es la historia de la estatua ecuestre por Gabriel Pozo Felguera, quien reconstruye en este magnífico artículo, con imágenes y pasajes desconocidos, el relato de lo que sucedió durante todo el proceso de la obra de Ramiro Megías, que recurre a los tribunales para serle reconocida su autoría, ante la negativa del gobierno municipal de hacerlo.