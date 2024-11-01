edición general
1 meneos
50 clics

La cocaína se adueñó de mí

Historia de Simón Escudero, el exjugador del Newcastle y del Watford. Se abrió para contar ese episodio de su vida.

| etiquetas: cocaina , adicción , vida
1 0 1 K 1 actualidad
1 comentarios
1 0 1 K 1 actualidad
#1 TOTEMICO
Por la entradilla parece que Simón Escuderos es el ex-jugador cuando no es así.
0 K 7

menéame