El cobre encadena su racha alcista más larga desde 2017 y se instala en zona de máximos

El metal subió en las primeras horas del día un 3%, hasta los 12.594 dólares por tonelada, y así cotiza en zona de máximos históricos desde el lunes de la semana pasada, cuando rozó los 13.000. En lo que va del mes, el cobre ha avanzado un 11%, beneficiado por la perspectiva de mayores tensiones en la cadena de suministro de cara a 2026 sobre todo por la amenaza de aranceles en EE.UU. El metal es clave en el desarrollo del vehículo eléctrico, las renovables y la inteligencia artificial.

