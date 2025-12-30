El cobre encadena su racha alcista más larga desde 2017 y se instala en zona de máximos

El metal subió en las primeras horas del día un 3%, hasta los 12.594 dólares por tonelada, y así cotiza en zona de máximos históricos desde el lunes de la semana pasada, cuando rozó los 13.000. En lo que va del mes, el cobre ha avanzado un 11%, beneficiado por la perspectiva de mayores tensiones en la cadena de suministro de cara a 2026 sobre todo por la amenaza de aranceles en EE.UU. El metal es clave en el desarrollo del vehículo eléctrico, las renovables y la inteligencia artificial.