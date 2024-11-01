Lo que cobramos por los anuncios

Contestando a un usuario que se interesaba en la publicidad en Menéame le he compartido un informe de ingresos y me parece tan alucinante que os lo traslado para que veáis de que naturaleza son los problemas publicitarios en Menéame.

Este es el gráfico de ingresos de la última semana (no hagáis caso al 23 de enero porque no está procesado completamente).

Antes os aclaro la naturaleza de los artículos. Existen dos tipos:

Publicidad negociada. Es la que he compartido en el blog. Se negocia con cada cliente, tiene una posición fija y unos precios que se acuerdan. Ahora mismo tenemos dos anuncios de publicidad negociada, el del podcast sobre prostitución y el de los libros de Jot Down (solo en la plantilla mobile) Publicidad programática. Está se contrata con Google o un partner de Google, le dices que espacios están disponibles y ellos te colocan los anuncios en función de si admites cookies o no.

Esa tabla es sobre publicidad programática. Bien, lo que esa tabla muestra es que por cada 1.000 páginas que se ve con anuncios (sin bloqueadores) se nos paga entre 0,30€ y 0,40€. Es decir que por cada 1.000 anuncios se pagan unos 0,05€. En jot Down se pagan a 0,30€.

¿Por qué se paga 6 veces menos en Menéame? Pues por dos razones: aquí nadie acepta las cookies y los contenidos que tenemos frenan a muchos anunciantes. De hecho, hasta el sector del juego (apuestas y casinos) que busca desesperadamente clientes nos tienen vetado programaticamente. No es porque no les interesemos si no por los filtros que ponen tantos los anunciantes como las plataformas que hacen análisis genéricos. Hay un tema algorítmico (como no) que nos perjudica injustamente.

Por esa razón, podemos poner la publicidad negociada tan barata.