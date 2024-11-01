edición general
La CNMV aprueba la opa de BBVA sobre Banco Sabadell

La CNMV aprueba la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. La operación, una de las mayores del sector bancario español, espera ahora el inicio del plazo de aceptación por parte de los accionistas.

