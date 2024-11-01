La CNMC propone dar el control a las distribuidoras para agilizar la lucha contra el fraude de gas

Las distribuidoras asumirán la detección y el cobro del fraude, un proceso ahora en manos de las CCAA. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha dado a conocer una propuesta con la que busca reducir el fraude en el sector gasista, con soluciones que pretenden evitar los enganches ilegales a la red o la manipulación de los contadores que ponen en riesgo la seguridad ciudadana. En un informe dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica con diversas propuestas, centradas en agilizar el procedimiento por el que las propias dis