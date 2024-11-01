edición general
3 meneos
3 clics

La CNMC planta cara a Transición Ecológica por el control de las inversiones en la red eléctrica

Competencia apela a una directiva europea para defender sus funciones de supervisión frente al Gobierno. El regulador avisa de que el choque competencial puede frenar inversiones clave en la red eléctrica. El organismo rechaza el "silencio favorable" que prevé el borrador por vaciar de contenido su control. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha elevado el tono en el pulso que mantiene con el Ministerio para la Transición Ecológica a cuenta del proyecto de real decreto que regulará los planes de inversión de las redes eléctric

| etiquetas: cnmc , ree , regulación , miteco , red eléctrica
2 1 1 K 18 actualidad
2 comentarios
2 1 1 K 18 actualidad
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
El regulador advierte de que el borrador desplaza hacia la Secretaría de Estado de Energía tareas de supervisión y definición de información que, a su juicio, corresponden a la CNMC tanto por su normativa propia como por el marco europeo.

El choque se concentra en los artículos del proyecto que atribuyen al Gobierno la capacidad de fijar, por resolución, el contenido y el formato de la información con la que se controlará la ejecución de los planes de inversión. La CNMC sostiene que ese diseño…   » ver todo el comentario
0 K 17
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Competencia refuerza además su argumento apelando al derecho europeo. En particular, al artículo 32 de la Directiva (UE) 2019/944, que atribuye a la autoridad reguladora nacional independiente del Gobierno la recepción de los planes de inversión de los distribuidores y la facultad de exigir cambios, y que, según la interpretación de la CNMC, no contempla la intervención de otra autoridad distinta del regulador en la aprobación de estos planes. De ahí que el organismo pida una "trasposición…   » ver todo el comentario
0 K 17

menéame