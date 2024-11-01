La CNMC planta cara a Transición Ecológica por el control de las inversiones en la red eléctrica

Competencia apela a una directiva europea para defender sus funciones de supervisión frente al Gobierno. El regulador avisa de que el choque competencial puede frenar inversiones clave en la red eléctrica. El organismo rechaza el "silencio favorable" que prevé el borrador por vaciar de contenido su control. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha elevado el tono en el pulso que mantiene con el Ministerio para la Transición Ecológica a cuenta del proyecto de real decreto que regulará los planes de inversión de las redes eléctric