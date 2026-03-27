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La CNMC activa el registro obligatorio de SMS para prevenir las estafas

La CNMC activa el registro obligatorio de SMS para prevenir las estafas

A partir de junio, se bloquearan los mensajes de las empresas y administraciones que no estén registradas. La CNMC ha aprobado la circular que regula la creación y el funcionamiento del Registro de alias para mensajes de texto (SMS), una medida diseñada para mitigar el fraude por suplantación de identidad conocido como smishing. Los operadores de telecomunicaciones y proveedores de mensajería deberán bloquear de forma obligatoria cualquier comunicación cuyo remitente alfanumérico no esté debidamente inscrito

| etiquetas: cnmc , registro obligatorio , sms , estafas
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2 comentarios
10 1 0 K 137 actualidad
Unregistered #1 Unregistered *
Vengo del futuro:

Nos seguirán llegando estafas por SMS y Housers comprará menéame.
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woody_alien #2 woody_alien
#1 Pues debe ser un universo alternativo, en mi futuro meneame lo compra Torbe.
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menéame