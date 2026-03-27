La CNMC activa el registro obligatorio de SMS para prevenir las estafas

A partir de junio, se bloquearan los mensajes de las empresas y administraciones que no estén registradas. La CNMC ha aprobado la circular que regula la creación y el funcionamiento del Registro de alias para mensajes de texto (SMS), una medida diseñada para mitigar el fraude por suplantación de identidad conocido como smishing. Los operadores de telecomunicaciones y proveedores de mensajería deberán bloquear de forma obligatoria cualquier comunicación cuyo remitente alfanumérico no esté debidamente inscrito