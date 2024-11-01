edición general
El CNI eleva la ciberseguridad a prioridad nacional y reclama más inversión, talento y cooperación internacional

El pasado lunes 3 de noviembre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha reforzado su mensaje de alerta sobre el auge de las amenazas digitales, situando la ciberseguridad como un eje estratégico para la defensa de España. La directora del organismo, ha pedido un esfuerzo coordinado entre instituciones, empresas, y socios internacionales para fortalecer las capacidades del país frente a los nuevos desafíos en el ciberespacio. [...]El CNI plantea tres líneas clave de actuación: inversión, talento y cooperación internacional.

Kantinero #1 Kantinero *
Estos que han tenido al pequeño Nicolas deambulando por su sede como un Anacleto jugando a espía, pretenden ir ahora de profesionales, de verdad, para llorar.
Algún día el PP (o el propio CNI) tendría que aclarar que pasó con todo este tema que hábilmente se silenció, creo que el caso Montoro lleva el mismo camino
rob #2 rob
#1 Y se les escapó un Pegasus de libro. Los mismos.
