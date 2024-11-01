El CNI eleva la ciberseguridad a prioridad nacional y reclama más inversión, talento y cooperación internacional

El pasado lunes 3 de noviembre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha reforzado su mensaje de alerta sobre el auge de las amenazas digitales, situando la ciberseguridad como un eje estratégico para la defensa de España. La directora del organismo, ha pedido un esfuerzo coordinado entre instituciones, empresas, y socios internacionales para fortalecer las capacidades del país frente a los nuevos desafíos en el ciberespacio. [...]El CNI plantea tres líneas clave de actuación: inversión, talento y cooperación internacional.